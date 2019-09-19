Общество

ТАССТАССУрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
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с чего всё началось

УрГЭУ решил бороться с геями: "Следили, следим и будем следить за студентами!"

Главный экономический вуз Екатеринбурга следит за сексуальной ориентацией своих студентов через соцсети. В УрГЭУ создана специальная служба мониторинга морального облика учащихся. Одного факта общения с представителями ЛГБТ-сообщества достаточно для возникновения проблем.
Европейско-Азиатские новости17 сентября в 09:33

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В России студента захотели отчислить за поддержку ЛГБТ

Lenta.ru11:01

«Студент просто ему не дал»: проректора УрГЭУ заподозрили в гомосексуализме и мстительности

Европейско-Азиатские новости00:43

В екатеринбургском вузе заявили об отсутствии планов отчислять студента из-за подписки на ЛГБТ-группу

Дождь05:09

У истории с отчислением студента в УРГЭУ неожиданный поворот – проректора вуза Романа Краснова, который инициировал отчисление, самого подозревают в нетрадиционной ориентации

Эхо Москвы в Екатеринбурге03:32

Руководство УрГЭУ впервые прокомментировало угрозу отчислить студента из-за ЛГБТ-группы

Znak.com00:43

«Это провокация»: ректор УрГЭУ объяснил, почему студенты вуза не могут быть членами ЛГБТ-сообществ

Екатеринбург Онлайн01:20

В ведущем юридическом вузе страны оценили методы борьбы с геями в УрГЭУ

URA.Ru08:37
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 11:14, Вашингтон
Политика

Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину

На трехсторонних консультациях в Брюсселе Россия предложила Украине временно продлить действующий контракт на транзит газа, сообщил министр энергетики Александр Новак.
РИА Новости 10:31
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Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.
РИА Новости 09:14
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Экс-депутат Рады Надежда Савченко стала ведущей ток-шоу

РБК 09:33
Экономика

Правительство одобрило проект бюджета на 2020–2022 годы

«Профицит бюджета РФ будет постепенно снижаться с 0,8% ВВП в 2020 году, до 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году»,— сказали в Минфине (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 08:26
Армия и оружие

В России появилась ракета с недостижимой дальностью действия

«Совершенно секретно»: Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что дальность действия отечественных ракет Х-101 пока недостижима ни для одной из стран.
Совершенно секретно вчера в 06:54
Происшествия

Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Политика

Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию

Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Культура

Хидэо Кодзима приедет в Москву на «Игромир-2019»

Афиша Daily 07:56
Общество

Ульяновскую чиновницу проверят после селфи в «шоколадной» ванне

iReactor 16 сентября в 18:07
Политика

Путин повысил зарплаты сотрудникам МИДа и другим госслужащим

Президент России Владимир Путин повысил зарплату некоторым категориям государственных служащих с 1 октября, сообщается на сайте правовой информации.
РБК 10:35
Авто

На Украине могут отменить акциз на ввоз автомобилей

Верховная Рада Украины выступила с предложением отменить акциз на ввоз автомобилей в страну.
Автоновости дня вчера в 10:03
Происшествия

В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана

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Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком

В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Политика

В ЛНР заявили о причастности к теракту в Луганске украинских спецслужб

Украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске, заявили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики.
RT на русском 10:31
Происшествия

Бывший вице-президент «Анжи» задержан с арсеналом оружия

Газета.Ru 09:18
Армия и оружие

NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»

Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 07:00
Транспорт

В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП).
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Происшествия

Глава Росгвардии прокомментировал приговор Павлу Устинову

RT на русском 06:59
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК 02:01
Кино

Ярославцы поздравляют Владимира Меньшова с юбилеем

80-ти летний юбилей сегодня отмечает актер и режиссер бессмертного хита "Москва слезам не верит" Владимир Меньшов.
Городской телеканал 17 сентября в 14:37
Шоу-бизнес

Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина исполнилось 6 лет

Сегодня, 18 сентября, наследники телеведущего и Примадонны отмечают день рождения. Лизе и Гарри Галкиным исполнилось 6 лет.
OAnews вчера в 02:54
Происшествия

Опубликован фрагмент переписки расстрелявшего коллег у метро «Рязанский проспект»

Газета.Ru 10:29
Футбол

«Барселона» заинтересовалась 19-летним рекордсменом ЛЧ из «Зальцбурга»

Испанская «Барселона» заинтересована в приобретении 19-летнего нападающего австрийского «Зальцбурга» Эрлинга Холанда.
Матч ТВ 10:24
Транспорт

Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.
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Здоровье

В Минздраве опровергли существование безопасной дозы алкоголя

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале опроверг информацию о существовании безопасной дозы алкоголя, о которой ранее писали СМИ со ссылкой на Минздрав.
РБК 07:27
Наука

В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика

Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science 17 сентября в 11:59
Кино

Умер актер театра и кино Сергей Афанасьев

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Политика

Трамп: через мексиканскую стену не смогли перелезть даже скалолазы

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Общество

В челябинском детском саду объяснили меню с солью вместо ужина

Воспитанников детсада № 293 в Челябинске на ужин не кормили солью, составляющая меню программа дала сбой, заявила РИА Новости сотрудница учреждения, комментируя появившуюся в соцсети фотографию.
РИА Новости 08:00
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