Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.

Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

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