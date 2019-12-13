Происшествия

Вести.RuВести.RuСтудентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
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В Чебоксарах студентка ЧЭТК напала на преподавателя с ножом

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В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

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Студентка ранила ножом сотрудницу колледжа в Чебоксарах

Телеканал 360°04:56

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

РИА Новости05:22

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

ТАСС05:02

Следователи рассказали о состоянии преподавателя, на которую с ножом напала студентка

PRO Город Чебоксары07:34

Детали нападения студентки с ножом на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

РЕН ТВ05:15
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Размер компенсации за моральный вред пока не определен, но он может составить не менее 10 млн рублей.
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