Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаСтудентку из Подмосковья убили на «Поле чудес»

Убийство 17-летней девушки в подмосковном Домодедово вызвало широкий резонанс в соцсетях. Как сообщают участники соседских сообществ "ВКонтакте", трагедия произошла в микрорайоне, который с девяностых носит название "Поле чудес".
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На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ

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Медведев прокомментировал идею вернуть на Кубу военный контингент

Председатель правительства Дмитрий Медведев прокомментировал разговоры о возможности вернуть на Кубу военную бригаду, как в советские годы.
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Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
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Стали известны детали новых поправок в ПДД в России

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