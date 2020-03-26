Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоссийских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов. Они объявлены с 28 марта по 5 апреля для предупреждения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
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с чего всё началось

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился отправить студентов вузов на каникулы с 28 марта по 5 апреля в целях профилактики коронавируса, сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на приказ главы ведомства.
ТАССвчера в 17:35

Подробнее о событии

Дневник ректората вуза, или Десять дней после приказа министерства

РИА Новости02:00

Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

ТАССвчера в 17:35

Российских студентов отправят на каникулы до 5 апреля из-за коронавируса

РБКвчера в 19:49

Студентов российских вузов отправят на каникулы

Lenta.ruвчера в 18:22

Минобрнауки распорядилось отправить студентов на каникулы до 5 апреля

Коммерсантъвчера в 18:20

Студентов вузов России отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Газета.Ruвчера в 17:49

Студентов с 28 марта отправляют на внеочередные каникулы из-за коронавируса

Эхо Москвы01:01
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Экономика

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телеобращении объявил о мерах поддержки граждан, которые будут введены в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 5G из-за коронавируса

Компания Apple готовится к возможной задержке выпуска своих первых iPhone 5G, поскольку пандемия коронавируса угрожает глобальному спросу и нарушает график разработок, сообщили источники Nikkei Asian Review, знакомые с этим вопросом.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Происшествия

У российского самолета с пассажирами загорелся двигатель перед взлетом

Двигатель российского пассажирского самолета загорелся в аэропорту перед взлетом.
Lenta.ru 02:18
Политика

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Здоровье

В России готовятся к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Авто

Появились первые снимки Lada от украинского ЗАЗ

Накануне СМИ сообщали о том, что руководство Renault Group Eurasia осталось довольно качеством сборки тестовой партии автомобилей Lada на Запорожском автомобильном заводе.
Тарантас Ньюс вчера в 01:22
Здоровье

Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом

Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.
Эхо Москвы 24 марта в 22:06
Общество

Сенат США принял пакет помощи на $2 триллиона из-за коронавируса

Сенат США принял в среду законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.
РИА Новости вчера в 23:35
Происшествия

На МЦК восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром

Движение поездов "по часовой стрелке" восстановили на Московском центральном кольце (МЦК) после инцидента с пассажиром на путях, сообщается в Twitter московского метрополитена.
РИА Новости 02:44
Общество

В Оренбуржье носитель коронавируса мог заразить 40 человек

Житель оренбургского Орска, которого после поездки в Мексику тест-система заподозрила, как носителя коронавируса, мог заразить 40 коллег, потому что после приезда на родину неделю ходил на работу, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
РИА Новости вчера в 14:46
Экономика

Платить по кредитам из-за коронавируса отказались россияне

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщила об участившихся случаях, когда россияне просят отсрочки по кредитам в связи с пандемией коронавируса.
Live24 01:04
Политика

Выходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 02:13
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Политика

В Киеве допустили катастрофическое число жертв коронавируса

Глава Минздрава Украины Илья Емец заявил об угрозе резкого увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
News.ru вчера в 19:17
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru вчера в 08:45
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Российская газета 02:26
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

Собянин сообщил о начале пика заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пик заболеваемости новым типом коронавируса в столице еще не пройден.
РБК вчера в 15:35
Происшествия

Мурманский суд заочно арестовал бывшего замглавы Росрыболовства

В Мурманске суд заочно арестовал бывшего заместителя госкомитета России по рыболовству Александра Тугушева, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Интерфакс вчера в 16:45
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском 24 марта в 16:31
Общество

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю

В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Росбалт 02:06
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