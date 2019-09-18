Общество
Эхо Москвы в ЕкатеринбургеСтуденту УрГЭУ угрожают отчислением из-за сексуальной ориентации
Роман Краснов в разговоре с корреспондентом ЕАН подтвердил, что в УрГЭУ следят за поведением студентов, в том числе проверяют списки их сообществ в соцсетях. В вузе имеют право на это, так как это государственное заведение, которое должно следить за моральным обликом учащихся.
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Главный экономический вуз Екатеринбурга следит за сексуальной ориентацией своих студентов через соцсети. В УрГЭУ создана специальная служба мониторинга морального облика учащихся. Одного факта общения с представителями ЛГБТ-сообщества достаточно для возникновения проблем.Европейско-Азиатские новости17 сентября в 09:33
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