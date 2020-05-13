В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

Общество В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете». 866

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,3K

Политика Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы Верховная рада не смогла одобрить проект постановления об обращении к национальным парламентам иностранных государств, международным организациям и их парламентским ассамблеям "по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе 1939-1945 годов".

Транспорт В профсоюзе сообщили о протесте водителей фур на границе с КНР Российские водители фур, застрявших перед пунктом пропуска с КНР в Приморье, в знак протеста решили на три дня не проезжать в Китай, сообщил РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов. 7

Энергетика Мировые цены на нефть растут на торгах Мировые цены на нефть повышаются во время торгов в четверг, 14 мая.

Общество В регионы РФ должны поступить более 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ «Авента-М» Контракт был заключен 15 апреля, его общая цена составила 7,5 млрд руб. Фиксированная цена одного аппарата ИВЛ равна 1,1 млн руб. 6711 единиц данного оборудования должно поступить в регионы страны. 1

Общество «Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2» В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона. 1,2K

Политика NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. 174

Игры У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга В среду, 13 мая, стало известно о том, что у Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга. Ролик опубликован на YouTube-канале игры. 1

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. 51

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 498

Общество Из курской БСМП уволился главврач Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию. 10

Единоборства Тейшейра победил Смита в главном поединке турнира UFC в Джексонвилле На прошедшем турнире UFC Fight Night 171 Гловер Тейшейра одолел Энтони Смита, Бен Ротуэлл оказался сильнее Овинса Сен-Пре, а многоопытный белорус Андрей Орловский победил Фелипе Линса. 1

Экономика В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.

Космос Астрономы обнаружили слои дымки над шестиугольным вихрем Сатурна Астрономы проанализировали снимки гигантского шестиугольного вихря на Сатурне, сделанные межпланетной станцией «Кассини», и обнаружили над ним систему из нескольких слоев дымки. 5

Общество В России запустили сервис для оформления выплат на детей На сайте Госуслуг появилась строка для граждан, которые имеют право на оформление единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет. 3,5K

Здоровье В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 207

Шоу-бизнес Лобода показала подтянутую фигуру На снимке артистка одета в белье популярного бренда, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию. 8

Общество ФНС намерена цифровизировать налоговые вычеты по НДФЛ и регистрацию ИП Первый — развитие удостоверяющего центра ФНС, который будет обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи юрлиц, ИП и нотариусов.

Здоровье Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом. 8