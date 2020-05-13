Общество

Плюс один +1Плюс один +1Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
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Студенты, аспиранты и выпускники МГУ потребовали покончить с домогательствами в вузе

Эхо Москвывчера в 18:10

«Пожилые люди получили помощь». Как студенты МГУ занимаются волонтерством на карантине

ФедералПрессвчера в 12:22

Студенты и сотрудники МГУ опубликовали открытое письмо против преподавательского харассмента

Афиша Dailyвчера в 15:17

Студенты и аспиранты МГУ написали открытое письмо против домогательств со стороны преподавателей

Дождьвчера в 14:42

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

Плюс один +1вчера в 13:50

Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

Коммерсантъвчера в 16:57
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Общество

В России отменили экзамены у девятиклассников и перенесли ЕГЭ

Сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло с 8 июня на более поздний период. Окончательные даты сообщат в ближайшее время.
Официальный сайт Череповца вчера в 09:28
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Общество

Правительство Швеции одобрило прокладку газопровода Baltic Pipe

7 мая Швеция одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe, выдав последнее разрешение.
МонаВиста 11 мая в 23:02
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Политика

Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.
РБК вчера в 19:19
Экономика

Коронавирус обвалил рынок аренды жилья. Для россиян жизнь в съемной квартире станет еще дешевле

Динамика ставок в целом по стране пока не отражает всей глубины падения рынка аренды жилья: согласно исследованию, проведенному порталом «Мир квартир» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»), по итогам первого квартала 2020-го в большинстве крупных городов (39 из 70) даже зафиксирован рост стоимости найма однокомнатных квартир.
Lenta.ru вчера в 17:03
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Общество

Кофе впервые обогнал чай по популярности в России

В 2019 году Россия завезла 413,3 тыс. т основных видов кофе (таможенный код 0901; не учитывает растворимый кофе) и 314,2 тыс. т всех возможных видов чая (код 0902).
РБК 00:00
Общество

На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона с 1 июня начнут приём отдыхающих.
RT на русском 12 мая в 05:44
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Кино

Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»

По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру вчера в 11:55
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
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Политика

Bloomberg: гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу намерен уйти с этой должности, не дожидаясь окончания срока в 2021 году.
ТАСС вчера в 21:46
Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Кино

СМИ стал известен общий бюджет продолжений «Аватара»

Peterburg2.ru 11 мая в 14:13
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
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Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Украинская супермодель Снежана Онопко, единственная украинская модель, публиковавшаяся в итальянском Vogue, в новом интервью рассказала, что ее муж, бизнесмен Николай Щур, избивал и насиловал ее на протяжении 10 лет.
iReactor вчера в 12:05
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Здоровье

Врач предупредил о быстром ухудшении состояния пациентов с COVID-19

Переход от лёгкой формы течения болезни к тяжёлой у пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 может занять менее суток.
RT на русском вчера в 20:23
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
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Общество

Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом

В России летом участятся природные катаклизмы — ураганы, ливни, засуха и смерчи, сообщает Ura.ru. со ссылкой на заявление сотрудника Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрея Киселева.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:11
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Авто

Стартовали продажи нового внедорожного грузовика «Садко NEXT»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой и с двойной кабиной.
Автоновости дня вчера в 08:55
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Политика

Трамп счел возможным введение санкций против Китая

Президент США Дональд Трамп считает возможным введение санкций против Китая, если эта страна откажется расследовать причины распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:28
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Общество

Расширены меры поддержки для семей с детьми

Напомним, что согласно предыдущему Указу Президента от 7 апреля 2020 года, ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет положены семьям, которые имели право на материнский капитал или приобретут это право до 1 июля текущего года.
SamRU.ru вчера в 09:11
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Общество

О заражении коронавирусом сообщила депутат Госдумы Оксана Пушкина

Live24 вчера в 10:06
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Экономика

23 российские компании вошли в список крупнейших в мире

В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ вчера в 12:29
Экономика

В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии

Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Политика

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
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Единоборства

Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор предложил американцу Тони Фергюсону заткнуться.
Матч ТВ вчера в 06:00
Армия и оружие

Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров

Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение вчера в 10:20
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Футбол

«Однажды я вернусь». Шевченко хочет тренировать «Милан»

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
Общество

Песков рассказал о судьбе своего бейджа от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся COVID-19, до сих пор возит «блокатор вирусов» в виде бейджа в машине.
РБК вчера в 13:36
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
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