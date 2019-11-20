Политика
ИнтерфаксГосдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия
Поддержанная на комитете поправка убирает из закона о МГУ и СПбГУ слово "дважды". Таким образом президент может оставлять ректоров этих двух вузов на их месте без ограничений по возрасту. Ректор МГУ Виктор Сдовничий родился 3 апреля 1939, ему уже исполнилось 80 лет.
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с чего всё началось
Но в ноябре 2019 года, когда законопроект готовили к изучению во втором чтении, был опубликован список внесенных поправок, одобренных комитетом Госдумы по образованию и науке.Znak.com09:14
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Общество
Справки нарколога в Ростове-на-Дону подорожают до 5 тыс. рублей
В настоящее время получение справки психиатра-нарколога в ряде медцентров Ростова-на-Дону стоит 250 рублей.
Культура
Сергей Полунин отмечает 30-летие
20 ноября исполняется 30 лет артисту балета Сергею Полунину.
Политика
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Общество
ФСБ сообщила о задержании в Московском регионе трех вербовщиков ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Московском регионе трех вербовщиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), сообщается на сайте ведомства.
Политика
Подполковнику США предлагали возглавить Минобороны Украины
Как объяснил Виндман, предложения возглавить Минобороны Украины ему поступали от Данилюка в период инаугурации Владимира Зеленского, но каждый раз подполковник отказывался — в США он живет с младенчества и считает себя американцем, хотя приглашение стать главным военным Украины счел для себя большой честью.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Хоккей
Форвард «Лос-Анджелеса» хочет перейти в ЦСКА
Игрок «Лос-Анджелеса» Марио Кемпе намерен перейти в московский ЦСКА, говорится в сообщении портала hockeynews.se.
Космос
Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел
Наука
Названа главная причина возникновения рака
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Политика
Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
В составе женской команды внесено два изменения.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций против России
Владимир Путин признался, что после первых санкций в отношении России он испытывал тревогу, однако страна достигла больших успехов в импортозамещении по разным отраслям.
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Политика
Шойгу анонсировал появление новой техники на Параде Победы в 2020 году
В Параде Победы, который пройдет 9 мая 2020 года на Красной площади в Москве, примут участие более 20 образцов военной техники, которая ни разу не была задействована на парадах.
Кино
Стартовала работа над сиквелом «Джокера»
Pictures и режиссер Тодд Филлипс обсуждают съемки сиквела, в котором, скорее всего, главную роль снова исполнит Хоакин Феникс.
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Футбол
Тедеско: я всегда находил критику положительной
Есть тоже несколько клубных легенд. Я всегда находил это положительным.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Здоровье
Врачи ГКБ №13 Уфы обеспокоены планами закрытия гинекологического отделения
По его данным, если решение о закрытии будет принято, объемы отделения планируют передать в ГКБ №8, «где годами не было ремонта», а всех врачей и медперсонал «отправят в свободное плавание».
Кино
Эмилия Кларк рассказала об ужасах съемок «Игры престолов»
Актриса Эмилия Кларк рассказала о тяжелых ситуациях во время съемок знаменитого сериала.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Происшествия
Сына экс-президента Германии убили во время лекции
Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
Общество
Школы Якутии обязали ежедневно исполнять гимн России
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку после месяцев лечения
Российская актриса Анастасия Заворотнюк последние несколько месяцев борется с тяжелой болезнью.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Шоу-бизнес
У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений
Сама Самойлова называет их «адскими» осложнениями, и из-за них Оксане пришлось немало времени провести в больницах.