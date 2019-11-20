Политика

ИнтерфаксИнтерфаксГосдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

Поддержанная на комитете поправка убирает из закона о МГУ и СПбГУ слово "дважды". Таким образом президент может оставлять ректоров этих двух вузов на их месте без ограничений по возрасту. Ректор МГУ Виктор Сдовничий родился 3 апреля 1939, ему уже исполнилось 80 лет.
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с чего всё началось
Но в ноябре 2019 года, когда законопроект готовили к изучению во втором чтении, был опубликован список внесенных поправок
, одобренных комитетом Госдумы по образованию и науке.
Znak.com09:14

Подробнее о событии

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