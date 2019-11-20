с чего всё началось

Поддержанная на комитете поправка убирает из закона о МГУ и СПбГУ слово "дважды". Таким образом президент может оставлять ректоров этих двух вузов на их месте без ограничений по возрасту. Ректор МГУ Виктор Сдовничий родился 3 апреля 1939, ему уже исполнилось 80 лет.

Госдума разрешила Садовничему остаться во главе МГУ после 80-летия

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Кино Стартовала работа над сиквелом «Джокера» Pictures и режиссер Тодд Филлипс обсуждают съемки сиквела, в котором, скорее всего, главную роль снова исполнит Хоакин Феникс.

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Происшествия Сына экс-президента Германии убили во время лекции Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (занимал пост главы государства с 1984 по 1994 год) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.