Руководство факультета предложило решить спор в судебном поле, в поддержку профессора также было составлено открытое письмо. 8 мая журнал DOXA опубликовал свидетельства сразу нескольких студенток филологического факультета МГУ о домогательствах со стороны преподавателей.

Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

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