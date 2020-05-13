Общество

КоммерсантъКоммерсантъСтуденты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

Руководство факультета предложило решить спор в судебном поле, в поддержку профессора также было составлено открытое письмо. 8 мая журнал DOXA опубликовал свидетельства сразу нескольких студенток филологического факультета МГУ о домогательствах со стороны преподавателей.
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Студенты, аспиранты и выпускники МГУ потребовали покончить с домогательствами в вузе

Эхо Москвы18:10

Студенты и аспиранты МГУ написали открытое письмо против домогательств со стороны преподавателей

Дождь14:42

Студенты и сотрудники МГУ опубликовали открытое письмо против преподавательского харассмента

Афиша Daily15:17

Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе

Коммерсантъ16:57

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

Плюс один +113:50

«Пожилые люди получили помощь». Как студенты МГУ занимаются волонтерством на карантине

ФедералПресс12:22
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Армия и оружие

В США назвали трудности, которые помешают войне в России и Китае

Американская армия будет испытывать сложности, если боевые действия придется развернуть на территории Китая или России.
URA.Ru 19:12
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Армия и оружие

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит вчера в 13:26
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
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Общество

Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы

Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
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Здоровье

Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию

Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
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Футбол

Савин: «Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей»

Автор видеоблога «Красава» и бывший футболист Евгений Савин заявил, что голкипера «Крыльев Советов» Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 миллиона рублей.
Евро-футбол.ру вчера в 08:35
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Происшествия

Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги

Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
Lenta.ru 10:30
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости 06:48
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Общество

В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены

Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
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Футбол

Семин ответил на слухи о своей отставке из «Локомотива»

Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слухи о своей грядущей отставке с поста главного тренера ФК.
ProstoProSport 10:02
Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
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Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Известия 09:53
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
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Общество

Экзамены для девятиклассников отменили

Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса.
BFM.ru 06:37
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Религия

Во время столкновений в Черногории пострадали четверо полицейских

Аргументы и Факты 21:24
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Здоровье

Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавируса появится не раньше осени, и первыми ее должны получить люди из групп риска, а также те, чья работа связана с большим количеством контактов и опасностью заражения, заявила в интервью РИА Новости заведующая терапевтическим отделением израильской больницы "Шамир Асаф А Рофе", специалист по инфекционным болезням Галина Гольцман.
РИА Новости 21:00
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

В начале марта увеличилось число просмотров картин «28 дней спустя» и «Эпидемия», а в прошлом месяце после вспышки коронавирусной пандемии в России на 1-е место вышел фильм «Заражение», появившийся на экранах в 2011 году.
Замана 19:21
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Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 16:24
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Здоровье

Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru 20:25
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Экономика

ФБР расследует участие компаний ЕС в торговле венесуэльской нефтью

ФБР ведет расследование в отношении компаний из ЕС и Мексики, предположительно вовлеченных в торговлю венесуэльской нефтью, в рамках сбора информации для минфина США о возможном нарушении санкций.
РЕН ТВ 16:39
Армия и оружие

Украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в ДНР

ИА Красная Весна 03:59
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Общество

Помощь семьям с детьми: кому и сколько доплатят из-за ситуации с коронавирусом

Дополнительная выплата на ребенка до трех лет Сколько заплатят: по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев (за апрель, май, июнь).
ТАСС 09:45
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Шоу-бизнес

Мадонна показала себя в нижнем белье после слухов о пластике ягодиц

На днях певица опубликовала на своей странице в Instagram фотографии в белье и рассказала, что проходит восстановление после операции на колене.
Popcornnews.ru 09:40
Происшествия

Вооруженные грабители напали на полузащитника «Тоттенхэма» Деле Алли

Вооруженные грабители напали на полузащитника лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии Деле Алли.
Газета.Ru 20:46
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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