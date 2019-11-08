В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего. Фрагмент марафона «Атака на свободу слова» опубликован на YouTube. Нападение оказалось инсценировкой.

Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках

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