Происшествия
Газета.RuСтюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов. Об этом сообщает "Бизнес Online". Сообщается, что инцидент произошел в результате потасовки между болельщиками команд.
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Политика
Песков прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
«Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей», — заявил он, отвечая на вопрос о влиянии решения Стокгольмского арбитража на переговоры по газу между Россией и Украиной.
Известия 05:53
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика
Кремль не считает расследование дела Голунова затянутым
В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:01
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Политика
Жириновский назвал шантажом готовность Украины прекратить транзит газа
Депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский назвал шантажом заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности Киева перекрыть транзит газа в Европу.
Политическая Экспертиза 04:22
Экономика
С 5 ноября Украина снимает ограничения на покупку валюты
В 2019 году по итогам 5 месяцев зафиксирована чистая продажа валюты и 5 месяцев — чистая покупка.
Profinance.ru вчера в 04:11
Общество
Лев Пономарев рассказал о будущем движения «За права человека»
Ликвидированное Верховным судом движение "За права человека" сохранит название, но продолжит работу без юридического лица и объединит другие организации, заявил "Интерфаксу" лидер движения Лев Пономарев.
Интерфакс 05:08
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Американская компания Facebook приняла решение сменить дизайн своего логотипа, чтобы пользователи не путали ее с одноименной социальной сетью.
Российская газета 00:41
Авто
В России отзовут 36 автомобилей BMW
Компания BMW из-за возможных проблем с подвеской отзывает в России 36 автомобилей BMW X3 и X4 (серия G01/G02).
Автоновости дня 04:48
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Армия и оружие
США возводят две новые базы в нефтеносных районах Сирии
Военные США строят две новые базы в нефтеносном районе Сирии, сообщают турецкие СМИ.
Газета.Ru 05:42
Происшествия
В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера
Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
6 октября Иран приступит к новому сокращению обязательств по ядерной сделке, а на объекте в Фордо начнется обогащение урана, объявил Роухани.
Московский Комсомолец 03:15
Политика
В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах
Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко
Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Политика
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
США официально начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату, отправив уведомление об этом в ООН, сообщается на сайте госдепартамента.
Ведомости вчера в 17:52
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Политика
Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России
Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Авто
АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
Актуальные Новости 03 ноября в 04:38
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле обеспокоены сообщениями о срыве разведения сил и средств сторон конфликта в Донбассе и надеются на завершение процесса.
РИА Новости 06:02
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК вчера в 07:30
Происшествия
В Томске руководителя «Свидетелей Иеговы» посадили на шесть лет
Томский суд вынес приговор руководителю местного филиала "Свидетелей Иеговы".
Российская газета 04:05
Авто
Названы способы выяснить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Авто
Седан Volkswagen Polo получил дешевую спецверсию
Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на седан Volkswagen Polo в новом исполнении Select.
Автоновости дня 05:16
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29