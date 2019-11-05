Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов. Об этом сообщает "Бизнес Online". Сообщается, что инцидент произошел в результате потасовки между болельщиками команд.
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РПЛ проводит проверку по факту драки болельщиков в матче «Крылья Советов» — «Рубин»

Sport24.ru04:49

Комиссия премьер-лиги проведет проверку в Самаре по факту драки болельщиков

Волга Ньюс04:45

«Волжское дерби»: оскорбления, драки, смерть стюарда – все, кроме голов

БИЗНЕС Online00:36

После матча «Крылья Советов» — «Рубин» на стадионе скончался стюард

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Трагедия на Волжском дерби: во время матча «Крылья Советов» — «Рубин» на «Самара Арене» подрались болельщики и умер стюард

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На «Самара Арене» после матча «Крылья Советов» — «Рубин» умер мужчина

63.ru04:41

«Не допущено серьезных правонарушений». МВД — о матче «Крыльев» и «Рубина»

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Компания Facebook обновила логотип

Американская компания Facebook приняла решение сменить дизайн своего логотипа, чтобы пользователи не путали ее с одноименной социальной сетью.
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Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
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