Происшествия
Газета.RuСтюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов. Об этом сообщает "Бизнес Online". Сообщается, что инцидент произошел в результате потасовки между болельщиками команд.
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Экономика
Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн
Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Политика
США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату
Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 15:52
Происшествия
Житель Тюмени ездил на Хэллоуин с торчащим из багажника муляжом трупа
Полиция проводит проверку после того, как житель Тюмени, празднуя Хэллоуин в ночь на 1 ноября, ездил по городу с муляжом трупа, торчащим из багажника, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
РИА Новости 06:25
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Политика
В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину
Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:20
Политика
Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Происшествия
В Новотроицке задержан первый заместитель главы города
В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media 06:22
Общество
Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии
Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости 04:35
Политика
Украина предложила Эстонии вместе противостоять «Северному потоку-2»
Предложение председателя правительства Украины Алексея Гончарука министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу вместе бороться против строительства российского газопровода "Северный поток - 2" не будет воспринято в Европе всерьез – пояснил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Газета.Ru вчера в 16:12
Кино
Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»
По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Политика
Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского
Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.
Ридус вчера в 01:38
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Происшествия
Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк
Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Здоровье
В Тульской области для больной муковсцидозом не закупают лекарство
Сотрудники прокуратуры подали в суд на Богородицкую районную больницу и Минздрав Тульской области.
Общественное телевидение России вчера в 23:32
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика
Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын
Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Известия 06:57
Общество
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Спорт
WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела
WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Общество
70% российских компаний не платят за вывоз мусора
Глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев заявил, что неуплата со стороны юридических лиц за вывоз отходов составляют 65–70%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:27
Здоровье
Треть жителей Вологодской области сделали прививки от гриппа
На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Московский Комсомолец 06:25
Общество
Киселев объяснил протесты в России излишком студентов
Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
Московский Комсомолец 04:00
Шоу-бизнес
Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность
За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Шоу-бизнес
Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске
Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Транспорт
Москва определилась с названиями станций Большой кольцевой линии метро
Столичная мэрия утвердила названия пяти станций БКЛ, с которых можно будет пересесть на радиальные линии подземки.
Росбалт 06:21