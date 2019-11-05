Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер из-за драки фанатов

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином" был омрачен смертью одного из стюардов. Об этом сообщает "Бизнес Online". Сообщается, что инцидент произошел в результате потасовки между болельщиками команд.
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РПЛ проводит проверку по факту драки болельщиков в матче «Крылья Советов» — «Рубин»

Sport24.ru04:49

Комиссия премьер-лиги проведет проверку в Самаре по факту драки болельщиков

Волга Ньюс04:45

Волжское футбольное дерби: драки фанатов и смерть стюарда

Вести.Ru02:35

После матча «Крылья Советов» — «Рубин» на стадионе скончался стюард

Чемпионат03:33

Трагедия на Волжском дерби: во время матча «Крылья Советов» — «Рубин» на «Самара Арене» подрались болельщики и умер стюард

КП - Самара03:10

На «Самара Арене» после матча «Крылья Советов» — «Рубин» умер мужчина

63.ru04:41

«Не допущено серьезных правонарушений». МВД — о матче «Крыльев» и «Рубина»

Спорт-Экспресс04:04
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Экономика

Stada покупает портфель лекарств Takeda за $660 млн

Немецкий производитель лекарств Stada приобретает права на 20 рецептурных и безрецептурных препаратов японской фармкомпании Takeda, зарегистрированных в России и странах СНГ.
Коммерсантъ 03:13
Политика

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату

Соединенные Штаты сделали официальное заявление о выходе из Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 15:52
Происшествия

Житель Тюмени ездил на Хэллоуин с торчащим из багажника муляжом трупа

Полиция проводит проверку после того, как житель Тюмени, празднуя Хэллоуин в ночь на 1 ноября, ездил по городу с муляжом трупа, торчащим из багажника, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
РИА Новости 06:25
Происшествия

Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ

Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Политика

В Кремле рассказали о позиции Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента России Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной о транзите газа не изменилась, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:20
Политика

Песков объяснил награждение осужденного в Болгарии Малинова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что награждение председателя движения «Русофилы» Николая Малинова не испортит отношения России и Болгарии, передает корреспондент РБК.
РБК 05:17
Происшествия

В Новотроицке задержан первый заместитель главы города

В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media 06:22
Происшествия

В Петербурге отравились 60 сотрудников «Ленты»

Вести.Ru 04:05
Общество

Госдума поддержала запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий продажу смартфонов и компьютеров, на которых нет российского программного обеспечения.
Известия 07:24
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали строительство новых баз США в Сирии

Москва считает неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений, сказал во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
РИА Новости 04:35
Политика

Украина предложила Эстонии вместе противостоять «Северному потоку-2»

Предложение председателя правительства Украины Алексея Гончарука министру иностранных дел Эстонии Урмасу Рейнсалу вместе бороться против строительства российского газопровода "Северный поток - 2" не будет воспринято в Европе всерьез – пояснил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Газета.Ru вчера в 16:12
Кино

Евгений Миронов: «Ленин русских не любил — „ленивые мужики“»

По словам актера, «вождь революции» недолюбливал русских людей.
Культуромания 01:35
Политика

Экс-министр рассказала о попытке свержения Зеленского

Бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу «112» заявила о попытке свергнуть действующего президента Владимира Зеленского некими политическими силами.
Ридус вчера в 01:38
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Автоспорт

Отмар Сафнауэр о штрафе Квята: «Справедливость восторжествовала»

Sports.ru 07:32
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Здоровье

В Тульской области для больной муковсцидозом не закупают лекарство

Сотрудники прокуратуры подали в суд на Богородицкую районную больницу и Минздрав Тульской области.
Общественное телевидение России вчера в 23:32
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru 03:48
Политика

Умер генерал-полковник Анатолий Ноговицын

Скончался генерал-полковник и ведущий регулярных пресс-конференций грузино-осетинского конфликта 2008 года Анатолий Ноговицын.
Известия 06:57
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 10:08
Спорт

WADA обвинило в допинге 47 россиян и просит открыть против них дела

WADA заподозрило 47 россиян в употреблении допинга и направило "пакеты доказательств" их вины в международные спортивные федерации с просьбой открыть дела против этих атлетов.
Газета.Ru 06:51
Общество

70% российских компаний не платят за вывоз мусора

Глава "Российского экологического оператора" Денис Буцаев заявил, что неуплата со стороны юридических лиц за вывоз отходов составляют 65–70%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04:27
Здоровье

Треть жителей Вологодской области сделали прививки от гриппа

На 31 октября процедуру вакцинации всего прошли 397 тысяч человек, что составляет 33,7% населения Вологодской области.
Московский Комсомолец 06:25
Общество

Киселев объяснил протесты в России излишком студентов

Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил протестные настроения в обществе большим количеством выпускников гуманитарных высших учебных заведений.
Московский Комсомолец 04:00
Шоу-бизнес

Жена Джигана Оксана Самойлова подтвердила четвертую беременность

За час публикация набрала более 800 тысяч лайков. Напомним, Оксана Самойлова и Джиган воспитывают трех дочек – Ариелу, Лею и Майю.
RuNews24.ru 05:50
Шоу-бизнес

Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске

Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Транспорт

Москва определилась с названиями станций Большой кольцевой линии метро

Столичная мэрия утвердила названия пяти станций БКЛ, с которых можно будет пересесть на радиальные линии подземки.
Росбалт 06:21
Происшествия

В челябинской больнице уборщица «умыла» пациентку грязной тряпкой

REGNUM 02:14
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