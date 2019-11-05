Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

Крылья Советов — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
7′
Николай Поярков
Никита Чернов
18′
46′
Игорь Коновалов
61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
72′
72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
77′
82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
90′+5′
90′+5′
Хвича Кварацхелия
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд. По итогам потасовки полиция задержала семерых болельщиков и составила на них административные протоколы.
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