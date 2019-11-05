Происшествия
Lenta.ruСтюард умер на стадионе после матча чемпионата России по футболу
После матча чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» умер стюард. Об этом сообщает «Бизнес Online». Встреча в рамках 15-го тура Премьер-лиги проходила на «Самара Арене».
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