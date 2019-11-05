Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд. По итогам потасовки полиция задержала семерых болельщиков и составила на них административные протоколы.

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

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