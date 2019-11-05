Происшествия

Газета.RuГазета.RuСтюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд. По итогам потасовки полиция задержала семерых болельщиков и составила на них административные протоколы.
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Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
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