Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд. По итогам потасовки полиция задержала семерых болельщиков и составила на них административные протоколы.

Стюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов

Политика Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.

Общество Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта» Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.

Политика В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Два человека задержаны по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Футбол Стадион «Краснодара» стал самым посещаемым в первом круге РПЛ Стадион футбольного клуба «Краснодар» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона, сообщает пресс-служба РПЛ.

Происшествия В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.

Здоровье Врачи назвали первые симптомы рака печени Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.

Автоспорт Йос Ферстаппен: Нет доказательств, что в Ferrari жульничали На пресс-конференции после финиша Макс Ферстаппен предположил, что это связано с публикацией технической директивы FIA относительно датчиков расхода топлива.

Политика Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.

Происшествия Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

Игры Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.

Общество Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.

Интернет У компании Facebook появился свой логотип Логотип появится на стартовых страницах в продуктах компании. Так, на странице входа в Instagram на iOS появится надпись «from Facebook».

Происшествия В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.

Происшествия СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.

Общество Росгвардия попросила разрешить ей сбивать дроны ради экономии Дорогостоящие технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) значительно обременят бюджет, выходом из этого положения может стать применение против беспилотников оружия и боевой техники, считает замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.