Происшествия
Газета.RuСтюард матча «Крыльев Советов» с «Рубином» умер после драки фанатов
Матч 15-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Рубином" обернулся массовой дракой фанатов обеих команд. По итогам потасовки полиция задержала семерых болельщиков и составила на них административные протоколы.
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 12:12, Вашингтон
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Столтенберг пообещал Украине членство в НАТО
Генсек добавил, что НАТО поможет Украине провести необходимые реформы для вступления в альянс.
РБК вчера в 18:44
Общество
Кипр отзовет ошибочно выданные «золотые паспорта»
Кипрские власти отзовут выданные зарубежным инвесторам паспорта республики, если выяснится, что они достались им по ошибке.
Rambler News Service 11:25
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru 07:53
Политика
Украина натравила Эстонию на «Северный поток-2»
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук нашел способ остановить строительство «Северного потока-2».
Журналистская правда 01:49
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска
Два человека задержаны по делу об убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Газета.Ru 00:14
Футбол
Стадион «Краснодара» стал самым посещаемым в первом круге РПЛ
Стадион футбольного клуба «Краснодар» стал самой заполняемой ареной в первой половине сезона, сообщает пресс-служба РПЛ.
News.ru 11:29
Происшествия
В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
ТАСС 05:30
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Чтобы избежать усугубления ситуации, врачи назвали первые симптомы онкологического заболевания печени, что поможет предотвратить плачевные последствия.
Актуальные Новости 10:54
Автоспорт
Йос Ферстаппен: Нет доказательств, что в Ferrari жульничали
На пресс-конференции после финиша Макс Ферстаппен предположил, что это связано с публикацией технической директивы FIA относительно датчиков расхода топлива.
F1news.ru 06:41
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Дрыманов сообщил о напившихся во время обыска у него сотрудниках ФСБ
Бывший начальник Главного следственного управления СК по Москве Александр Дрыманов заявил в суде, что нарушения, допущенные при обыске у него дома, стали предметом доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на имя директора ФСБ Александра Бортникова.
РБК 07:07
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
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Футбол
Модрич купил бронзового муравья за пять тысяч евро
Спорт-Экспресс 10:59
Общество
Диетолог назвала самые вредные сладости
РИА Новости 01:00
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском 10:28
Общество
Со дна Балтийского моря подняли 900 бутылок коньяка
Команда шведских дайверов подняла со дна Балтийского моря 900 старинных бутылок французского коньяка и ликера.
Известия 07:59
Интернет
У компании Facebook появился свой логотип
Логотип появится на стартовых страницах в продуктах компании. Так, на странице входа в Instagram на iOS появится надпись «from Facebook».
TatCenter 03:32
Происшествия
В Адыгее обнаружили тело пропавшей школьницы
Сотрудники правоохранительных органов в Адыгее обнаружили тело школьницы, которая была убита, предположительно, из-за мобильного телефона.
RT на русском 12:08
Футбол
Стал известен состав «Зенита» на матч ЛЧ с «Лейпцигом»
RT на русском 11:53
Общество
Расстрелявший сослуживцев солдат имел взыскания за обращение с оружием
МР7.ру вчера в 12:14
Происшествия
СК опубликовал кадры нападения мужчины на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет обнародовал видеокадры произошедшего 31 октября нападения 36-летнего безработного жителя Нарьян-Мара на местный детский сад, где было совершено убийство шестилетнего мальчика.
РБК 03:33
Общество
Росгвардия попросила разрешить ей сбивать дроны ради экономии
Дорогостоящие технологии для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) значительно обременят бюджет, выходом из этого положения может стать применение против беспилотников оружия и боевой техники, считает замдиректора Росгвардии Олег Борукаев.
Интерфакс 10:45
Здоровье
Рождаемость в Алтайском крае сокращается с каждым годом
Убыль населения в Алтайском крае за девять месяцев 2019 года превысила негативные показатели предыдущего за счет сокращения рождаемости, сообщает 5 ноября Политсиб.ру со ссылкой на данные Алтакрайстата.
Красная весна 10:00