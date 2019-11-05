Происшествия
Спорт день за днемСтюард матча «Крылья Советов» и «Рубина» скончался на стадионе
Стюард, обслуживавший матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином», скончался прямо на стадионе. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн». По информации источника, во время матча на самарской арене фанаты гостей активно пытались прорваться прямо на трибуну с ультрас «Крыльев».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Крылья Советов»: смерть охранника во время матча с «Рубином» не связана с дракой фанатов
КП - Самаравчера в 07:58
Премьер-лига проведет проверку по инциденту на матче «Крылья Советов» — «Рубин»
Спорт-Экспрессвчера в 03:57
Смерть стюарда на матче «Крылья Советов» — «Рубин» не связана с дракой между фанатами клубов
Sport24.ruвчера в 07:39
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 00:27, Ашберн
Политика
Американский экс-дипломат призвал США признать Крым российским
Признание США российского статуса Крыма является одним из ключевых моментов на пути к улучшению отношений между Россией и Западом.
Известия вчера в 21:25
Армия и оружие
«Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать»
Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Газета.Ru вчера в 03:48
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском вчера в 10:35
Общество
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
В Таджикистане уничтожили 15 боевиков при атаке на погранзаставу
В результате силовой операции 15 боевиков были уничтожены, еще пять — задержаны.
Lenta.ru вчера в 23:32
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета вчера в 07:35
Здоровье
Минздрав назвал виды рака с одногодичной смертностью
Показатели смертности у больных раком желудка, прямой кишки, кроветворных и лимфатических тканей находятся на высоком уровне.
ToDay News Ufa вчера в 10:33
Футбол
Семак оценил игру «Зенита» против клуба «РБ Лейпциг»
Напомним, что в матче 4-го тура групповой стадии ЛЧ «Зенит» дома проиграл «РБ Лейпцигу» со счетом 0:2.
NewInform вчера в 16:30
Наука
Курение почти вдвое увеличивает риск развития шизофрении и депрессии
Курение способствует развитию шизофрении и депрессии, почти вдвое увеличивая риск развития этих душевных расстройств.
BFM.ru 00:22
Гаджеты
Главный конкурент Redmi Note 8 выйдет 14 ноября. Характеристики
Обратите внимание на необычное оформление основной камеры Vivo S5 По сути, осталось только узнать стоимость Vivo S5, но она явно будет сформирована с оглядкой на Redmi Note 8.
iXBT.com вчера в 23:20
Происшествия
В Чите из психбольницы сбежали двое пациентов
В Забайкальском крае правоохранители и поисковики разыскивают двоих пациентов, которые в ночь на 6 ноября из сбежали из краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского в Чите.
REGNUM вчера в 23:32
Армия и оружие
Зеленский хочет сформировать военную полицию Украины
Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение главе Минобороны, чтобы ведомство в своей деятельности опиралось на стандарты НАТО.
NewInform вчера в 16:10
Гаджеты
В России запустили сервис по аренде iPhone
Официальный продавец техники Apple в России, компания re:Store совместно с Forward Leasing запустил сервис по аренде гаджетов.
АБН вчера в 22:28
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Происшествия
Похитил деньги: алтайского депутата арестовали прямо в зале суда
Депутата алтайского краевого Законодательного собрания Андрея Волкова сегодня, 6 ноября, взяли под стражу сразу после оглашения приговора по уголовному делу, связанному с хищением средств граждан недобросовестной управляющей компанией, учредителем который и является народный избранник, пишет корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:15
Общество
В Приморье начали грузить на суда последних белух из «китовой тюрьмы»
Российская газета 04 ноября в 21:38
Экономика
Банки России отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказались брать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми, сообщают «Известия» со ссылкой на кол-центры кредитных организаций.
Mockva.ru вчера в 06:37
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости вчера в 12:40
Футбол
Сычев рассказал, как Смородская мешала работать Коусейру
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, как экс-президент клуба Ольга Смородская прервала тренерскую установку Жозе Коусейру.
Матч ТВ вчера в 12:04
Авто
Средневзвешенная цена нового авто в России выросла на 8,5%
Автоновости дня вчера в 07:25
Футбол
«Челси» и «Аякс» закончили матч ЛЧ со счетом 4:4
Газета.Ru вчера в 17:31
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Политика
Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО
Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".
РИА Новости 04 ноября в 16:44
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС вчера в 03:30
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика
Волкер заявил о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время дачи показаний под присягой в нижней палате конгресса допустил возможность вмешательства Киева в американские выборы в 2016 году.
РБК вчера в 16:37
Религия
Волгоградцы узнали, что нельзя делать в День иконы Божией Матери
В начале дня наши прадеды с самого утра шли в церковь и молились перед иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», и лишь потом шли делать дела.
МТВ онлайн вчера в 22:39
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Общество
РСПП согласился с идеей правительства о законе о значимых сайтах
Российский бизнес согласен с установлением порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, которое ранее предложил кабмин.
РБК вчера в 23:16