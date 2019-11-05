Происшествия
Спорт день за днемСтюард матча «Крылья Советов» и «Рубина» скончался на стадионе
Чемпионат России, вчера
Самара, Самара Арена
|7′
Николай Поярков
Никита Чернов
|18′
|46′
Игорь Коновалов
|61′
Александр Ташаев
Александр Гацкан
|72′
|72′
Вячеслав Подберезкин
Павел Могилевец
Дмитрий Комбаров
Раду Гынсарь
|73′
Антон Зиньковский
Деян Радоньич
|77′
|82′
Александр Ташаев
Хвича Кварацхелия
|89′
Зураб Давиташвили
Евгений Марков
Артем Тимофеев
|90′+5′
|90′+5′
Хвича Кварацхелия
Крылья Советов
Расстановка 4‑5‑1
Calov
1
Рыжиков
2
Полуяхтов
50
Карпов
3
Чернов
14
Гынсарь
77
Кабутов
40
Тимофеев
9
Радоньич
8
Гацкан
99
Канунников
7
Соболев
22
Дюпин
29
Денисов
5
Уремович
80
Сорокин
71
Поярков
21
Кварацхелия
18
Могилевец
10
Коновалов
12
Зуев
20
Марков
8
Кьяртанссон
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
Стюард, обслуживавший матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином», скончался прямо на стадионе. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн». По информации источника, во время матча на самарской арене фанаты гостей активно пытались прорваться прямо на трибуну с ультрас «Крыльев».
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 22:59, Вашингтон
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