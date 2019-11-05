Происшествия

Спорт день за днемСпорт день за днемСтюард матча «Крылья Советов» и «Рубина» скончался на стадионе

Стюард, обслуживавший матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином», скончался прямо на стадионе. Об этом сообщает «Бизнес Онлайн». По информации источника, во время матча на самарской арене фанаты гостей активно пытались прорваться прямо на трибуну с ультрас «Крыльев».
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