Футбол

NewInformNewInformСтюард сбил игрока сборной Польши, нанеся ему серьезные повреждения

Израиль — Польша
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Teddi Maicha
4′
Гжегож Крыховяк
Лоаи Таа
Долев Хазиза
42′
Нир Битон
53′
54′
Кшиштоф Пионтек
58′
Крыстян Белик
63′
Себастьян Шиманьски
Роберт Левандовски
Омри Бен Харуш
Сун Менахем
65′
70′
Кшиштоф Пионтек
Матеуш Клих
Бирам Кайяль
Илай Эльмкис
79′
84′
Гжегож Крыховяк
Доминик Фурман
Моанес Даббур
88′
3 фото
Сообщается, что в конце матча на поле прорвался болельщик, за которым начали бежать работники стадиона. Фаната преследовал стюард, который затем столкнулся с футболистом сборной Польши Томашем Кендзером. Игрок упал на газон и не смог сразу подняться на ноги.
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