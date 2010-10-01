Футбол
NewInformСтюард сбил игрока сборной Польши, нанеся ему серьезные повреждения
|4′
Гжегож Крыховяк
Лоаи Таа
Долев Хазиза
|42′
Нир Битон
|53′
|54′
Кшиштоф Пионтек
|58′
Крыстян Белик
|63′
Себастьян Шиманьски
Роберт Левандовски
Омри Бен Харуш
Сун Менахем
|65′
|70′
Кшиштоф Пионтек
Матеуш Клих
Бирам Кайяль
Илай Эльмкис
|79′
|84′
Гжегож Крыховяк
Доминик Фурман
Моанес Даббур
|88′
Израиль
Расстановка 5‑3‑2
18
Марциано
2
Даса
21
Тиби
4
Битон
14
Хазиза
19
Менахем
22
Эльмкис
3
Глазер
6
Натхо
9
Даббур
7
Захави
1
Шченсны
16
Кендзера
5
Беднарек
15
Глик
13
Реца
21
Франковски
2
Белик
8
Фурман
9
Левандовски
20
Зелиньски
14
Клих
Польша
Расстановка 4‑4‑2
Сообщается, что в конце матча на поле прорвался болельщик, за которым начали бежать работники стадиона. Фаната преследовал стюард, который затем столкнулся с футболистом сборной Польши Томашем Кендзером. Игрок упал на газон и не смог сразу подняться на ноги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Секьюрити врезался в игрока сборной Польши, арбитр хотел увести команды с поля, спутав его с фанатом
Спорт-Экспрессвчера в 19:03
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:48, Ашберн
Гаджеты
Эксперты озвучили скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов
Эксперты компании в сфере информационной безопасности Kryptowire поделились данными о состоянии программного обеспечения и прошивок смартфонов на базе Android, сообщает oane.ws.
Авто
Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км
Электрифицированный GS4 PHEV отличился очень маленьким расходом топлива, так, заявленный расход бензина по циклу NEDC достигает 1,3 литра на 100 километров пути.
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Футбол
Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут
Общество
Су-35 захотели «вписать в пятое поколение»
Фигурное катание
Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Кино
В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи
Политика
Крымские татары оценили слова Навального о референдуме в Крыму
Председатель региональной национально-культурной автономии крымских татар РК Эйваз Умеров прокомментировал заявление оппозиционного политика Алексея Навального по поводу проведения повторного референдума в Крыму.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Хоккей
Овечкин попал под сокрушительный силовой прием партнера
Экономика
Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара
Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos.
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Армия и оружие
США и Южная Корея отложили совместные учения, которые критиковала КНДР
Соединенные Штаты и Южная Корея приняли решение отложить совместные военные учения Vigilant Ace ради улучшения отношений с КНДР, сообщает Yonhap.
Армия и оружие
Американские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
Армия и оружие
Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Политика
Матвиенко: Россия поможет Кубе реконструировать железные дороги
Валентина Матвиенко назвала замысел «крупным перспективным проектом, который качественно изменит транспортную инфраструктуру на Кубе».
Политика
В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа
Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
Армия и оружие
Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд
Индия провела пуск ракеты среднего радиуса действия «Агни-2», которая способна нести ядерный заряд, сообщили в стратегическом командовании страны.
Авто
Как изменились цены на Chevrolet Niva за последние два года
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Наука
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Происшествия
На Кубани похоронили Анастасию Ещенко
Наша редакция еще раз выражает соболезнования близким и родственникам Анастасии Ещенко и очень надеется, что в связи с участившимися случаями распространения в сети запрещенных к публикации фотографий, к ответственности будут привлечены все те люди из правоохранительной системы, кто очерняет ее работу вот такими циничными "сливами" фото убитых и погибших людей в Санкт- Петербурге.
Хоккей
Панарин установил личный рекорд в НХЛ по числу игровых минут за матч
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провел рекордный для себя матч НХЛ по количеству игрового времени.
Здоровье
Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые с тревогой сообщили о начале глобальной мировой эпидемии суперинфекций.
Единоборства
Блахович победил Соузу в главном бою турнира UFC Fight Night 164
В ночь на 17 ноября (мск) в Сан-Паулу прошел турнир UFC Fight Night 164.
Происшествия
Под Красноярском произошел пожар в кадетском корпусе
Происшествия
В Сан-Диего пять человек, включая трех детей, погибли при стрельбе
Пять человек, включая трех детей, погибли в результате стрельбы в американском городе Сан-Диего в субботу, сообщает телеканал Fox News.
Автоспорт
Квят сожалеет о своём результате в квалификации Гран-при Бразилии
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 20-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бразилии.