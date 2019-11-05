В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online». Встреча состоялась накануне на «Самара Арене». По информации источника, стюард плохо себя почувствовал в концовке встречи.

Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»

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