Футбол
РБКСтюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»
В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online». Встреча состоялась накануне на «Самара Арене». По информации источника, стюард плохо себя почувствовал в концовке встречи.
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Стюард, работавший на матче 15-го тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Рубином», скончался прямо на стадионе, сообщает «Бизнес Online».Sport24.ru01:58
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Российская газета 01:36
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