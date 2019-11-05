с чего всё началось

В ходе матча 15-го тура чемпионата России по футболу между самарскими «Крыльями Советов» и казанским «Рубином» скончался один из стюардов, сообщает издание «Бизнес Online». Встреча состоялась накануне на «Самара Арене». По информации источника, стюард плохо себя почувствовал в концовке встречи.

Стюард умер после матча «Крыльев Советов» и «Рубина»

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Армия и оружие В России отмечают День военного разведчика День военного разведчика отмечается в нашей стране ежегодно 5 ноября. Он установлен указом Президента РФ №549 от 31 мая 2006 года.

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Политика МИД прокомментировал отказ Эстонии в отношении судна «Академик Примаков» Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия недоумевает из-за беспричинного отказа Эстонии в заходе в свои территориальные воды судна «Академик Примаков».