Футбол

MetaratingsMetaratingsСтюард выбежал на поле и нанёс травму игроку сборной Польши

Израиль — Польша
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Teddi Maicha
4′
Гжегож Крыховяк
Лоаи Таа
Долев Хазиза
42′
Нир Битон
53′
54′
Кшиштоф Пионтек
58′
Крыстян Белик
63′
Себастьян Шиманьски
Роберт Левандовски
Омри Бен Харуш
Сун Менахем
65′
70′
Кшиштоф Пионтек
Матеуш Клих
Бирам Кайяль
Илай Эльмкис
79′
84′
Гжегож Крыховяк
Доминик Фурман
Моанес Даббур
88′
Уже в добавленное время на поле прорвался болельщик, которого попытались остановить стюарды. Однако один из сотрудников безопасности столкнулся с защитником сборной Польши Томашом Кендзёром. После столкновения Кендзёра упал, а на поле появились медики, которые принялись оказывать игроку помощь.
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