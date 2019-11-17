Футбол
MetaratingsСтюард выбежал на поле и нанёс травму игроку сборной Польши
|4′
Гжегож Крыховяк
Лоаи Таа
Долев Хазиза
|42′
Нир Битон
|53′
|54′
Кшиштоф Пионтек
|58′
Крыстян Белик
|63′
Себастьян Шиманьски
Роберт Левандовски
Омри Бен Харуш
Сун Менахем
|65′
|70′
Кшиштоф Пионтек
Матеуш Клих
Бирам Кайяль
Илай Эльмкис
|79′
|84′
Гжегож Крыховяк
Доминик Фурман
Моанес Даббур
|88′
Израиль
Расстановка 5‑3‑2
18
Марциано
2
Даса
21
Тиби
4
Битон
14
Хазиза
19
Менахем
22
Эльмкис
3
Глазер
6
Натхо
9
Даббур
7
Захави
1
Шченсны
16
Кендзера
5
Беднарек
15
Глик
13
Реца
21
Франковски
2
Белик
8
Фурман
9
Левандовски
20
Зелиньски
14
Клих
Польша
Расстановка 4‑4‑2
Уже в добавленное время на поле прорвался болельщик, которого попытались остановить стюарды. Однако один из сотрудников безопасности столкнулся с защитником сборной Польши Томашом Кендзёром. После столкновения Кендзёра упал, а на поле появились медики, которые принялись оказывать игроку помощь.
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Секьюрити врезался в игрока сборной Польши, арбитр хотел увести команды с поля, спутав его с фанатом
Спорт-Экспрессвчера в 19:03
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