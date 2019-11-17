Уже в добавленное время на поле прорвался болельщик, которого попытались остановить стюарды. Однако один из сотрудников безопасности столкнулся с защитником сборной Польши Томашом Кендзёром. После столкновения Кендзёра упал, а на поле появились медики, которые принялись оказывать игроку помощь.

Стюард выбежал на поле и нанёс травму игроку сборной Польши

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