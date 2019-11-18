Автоспорт

Motorsport.com РоссияMotorsport.com РоссияСайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

Через час с небольшим после финиша судьи объявили, что Хэмилтон наказан за столкновение прибавлением пяти секунд к итоговому результату гонки. Благодаря этому третье место досталось гонщику McLaren Карлосу Сайнсу, который стартовал с 20-го места.
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У Хэмилтона забрали третье место на Гран-при Бразилии

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Сайнс-младший стал третьим на Гран-при Бразилии после штрафа Хэмилтона

РИА Новости15:30
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Льюис Хэмилтон
Британский автогонщик, пилот команды Mercedes AMG Petronas Motorsport. Шестикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годов.
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