Автоспорт
Motorsport.com РоссияСайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона
Через час с небольшим после финиша судьи объявили, что Хэмилтон наказан за столкновение прибавлением пяти секунд к итоговому результату гонки. Благодаря этому третье место досталось гонщику McLaren Карлосу Сайнсу, который стартовал с 20-го места.
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