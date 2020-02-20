Армия и оружие
Военное обозрениеСу-24 ВКС РФ смог уйти от попадания ракеты ПЗРК боевиков над Идлибом
Согласно поступающим из различных источников информации, боевики протурецких группировок попытались сбить российский фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС РФ. Для этого был использован один из поставленных группировкам ПЗРК.
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Армия и оружие
Турция подтвердила, что США могут направить ей Patriot
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Соединенные Штаты могли бы поставить республике зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в качестве поддержки Анкары из-за ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Киберспорт
Объявлена дата выхода Mount & Blade II: Bannerlord в раннем доступе
Происшествия
Суд арестовал обвиняемую в получении взятки экс-помощницу Дворковича
Алексеевой предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Общество
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Общество
Соперники впечатлены изобретением Mercedes
Показанная Mercedes во второй день тестов система DAS (Dual Axis Steering – двухосевое рулевое управление) позволила ввести ещё одно измерение в процесс управления машиной, оперативно регулируя угол развала колёс, что позволит более эффективно работать с резиной.
Политика
Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах
Демократы устроили Майклу Блумбергу разнос на дебатах В Лас-Вегасе (штат Невада) прошли очередные, девятые по счету дебаты политиков, желающих выдвинуться на президентских выборах в США от Демократической партии.
Гаджеты
Пользователей смартфонов Samsung Galaxy напугало странное уведомление
Южноамериканская компания Samsung 20 февраля разослала странные сообщения с заголовком "1", а в самом сообщении такое же содержимое — "1". После некоторого времени официальные представители корпорации Samsung сообщили, что уведомления были отправлены случайно из-за внутренних испытаний.
Армия и оружие
Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Общество
Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Общество
Путин пообщался с людьми в Санкт-Петербурге
Общество
Минпромторг предложил увеличить налог на старые автомобили
С 2021 года транспортный налог для легковых автомобилей класса «Евро-3» и ниже может существенно вырасти.
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Авто
Опубликовали фото интерьера Exeed TXL для России
По предварительным данным, кроссовер предложат в трёх комплектациях Информации о стоимости премиального кроссовера Exeed TXL, который первый появится на российском рынке, пока нет.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Футбол
«Урал-2» победил «Родину» в Кубке ФНЛ
Футболисты «Урала-2» нанесли поражение «Родине» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в подготовке к полноценному наступлению
По расчетам разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки Вооруженных сил России смогут провести наступление без дополнительной мобилизации.
Политика
МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках
Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе
Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Спорт
Epic Games запустит бесплатную раздачу Assassin’s Creed Syndicate
Напомним, что онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр Epic Games Store каждую неделю со 100% скидкой раздает некоторые игры.
Экономика
Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю
Выкупивший бумаги инвестор подал заявку на 58 млрд руб. на ОФЗ-26229 с погашением в ноябре 2025 года (при проданном номинальном объеме 58,4 млрд руб.).
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Авто
Peugeot представил новый пикап Peugeot Landtrek
Известный производитель машин Peugeot собирается покорять рынок компактных пикапов, представив новую модель.