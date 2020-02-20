Армия и оружие

Военное обозрениеВоенное обозрениеСу-24 ВКС РФ смог уйти от попадания ракеты ПЗРК боевиков над Идлибом

Согласно поступающим из различных источников информации, боевики протурецких группировок попытались сбить российский фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС РФ. Для этого был использован один из поставленных группировкам ПЗРК.
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 14:19, Ашберн
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

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Футболисты «Урала-2» нанесли поражение «Родине» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ.
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МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
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Известный производитель машин Peugeot собирается покорять рынок компактных пикапов, представив новую модель.
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