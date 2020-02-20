Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты. Видео опубликовал в Twitter сирийский журналист Мохаммед Гораб. Кому принадлежит самолет, не уточняется.

Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

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