Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСу-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты. Видео опубликовал в Twitter сирийский журналист Мохаммед Гораб. Кому принадлежит самолет, не уточняется.
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Российский Су-24 пытались сбить с территории Идлиба

REGNUM13:10

Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

Взгляд.ру12:27

Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

Lenta.ru09:02

Попытку боевиков сбить Су-24 зенитной ракетой сняли на видео

РЕН ТВ11:30

Поддерживаемые Турцией боевики пытались сбить российский Су-24 над Идлибом

News.ru09:05

Поддерживаемые Турцией боевики пытались сбить в Сирии российский Су-24

Эхо Москвы12:03

Су-24 ушел от ПЗРК в Сирии

Рамблер08:57
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Происшествия

Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями

РБК 15:38
Авто

Бюджетные модели Chevrolet снова начнут продавать в России

Весной 2020 года российские автодилеры начнут продавать хэтчбек Spark и седаны Cobalt и Nexia.
Neva.Today 18 февраля в 00:33
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Армия и оружие

Турецкие войска начали военную операцию в Идлибе

Сообщается, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции сегодня начали операцию на юго-востоке провинции Идлиб против армии Сирии.
The Moscow Post 09:59
Кино

Похудевший на 20 кг Прилучный напугал поклонников своим видом

ToDay News Ufa 18 февраля в 11:49
Политика

В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения

В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
RT на русском 15:36
Армия и оружие

МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе

Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов.
РБК 16:14
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 01:39
Здоровье

В Китае опубликовано первое полноценное исследование коронавируса

19.02.20 Вышло первое большое исследование о коронавирусе Covid-19, основанное на анализе 70 000 случаев заболевания, сообщает Би-би-си.
Портал Поиск вчера в 02:53
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия вчера в 10:59
Политика

Лондон призвал Россию прекратить отправлять гумконвои в Донбасс

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс обратилась к российской стороне с просьбой прекратить отправлять гуманитарные конвои в Донбасс.
Деловое.ТВ вчера в 14:19
Политика

Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
RT на русском 16:50
Здоровье

В России курение сигарет провоцирует 45% онкологических заболеваний

Вообще, курение является причиной 15,1% смертей в России. Также оно провоцирует 22% всех новых регистрируемых заболеваний у взрослых.
Shraibikus News 18:37
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ вчера в 21:47
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Наука

Российские ученые ускорили рост капусты с помощью наночастиц

Московский Комсомолец 09:22
Культура

Режиссер «Карточного домика» снимет сериал про Октябрьскую революцию

Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
Газета.Ru 14:25
Футбол

«Газпром» выделит «Томи» 660 миллионов рублей

Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
Советский спорт вчера в 02:45
Футбол

Патрик и Коваленко принесли «Шахтеру» победу над «Бенфикой»

В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
LiveSport.ru 15:01
Гаджеты

ASUS назвала причину перегрева некоторых видеокарт от AMD

CyberSport.ru 06:44
Футбол

Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы

Во втором тайме матча 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» (2:0) произошел курьезный инцидент.
Бомбардир.ру 17:56
Армия и оружие

National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
REGNUM вчера в 20:42
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Политика

Экс-советник Трампа получил срок по делу о «вмешательстве» России

Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
РБК 14:04
Футбол

Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов

Vprognoze.ru 01:49
Политика

Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ

Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
RT на русском 07:16
Общество

Челябинской учительнице проиндексировали пенсию на 1 рубль 10 копеек

В Челябинске пенсионерка получила пенсию, индексированную всего на 1 рубль 10 копеек.
REGNUM 05:34
Политика

Климкин допустил «сделку» России с Западом по разделу сфер влияния

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
РБК 03:06
Шоу-бизнес

Стало известно, почему Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена

Актер Бен Аффлек признался, что отказался от роли Бэтмена из-за алкоголизма.
ФАН вчера в 02:29
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
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