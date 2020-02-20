Армия и оружие
Lenta.ruСу-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом
Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты. Видео опубликовал в Twitter сирийский журналист Мохаммед Гораб. Кому принадлежит самолет, не уточняется.
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Весной 2020 года российские автодилеры начнут продавать хэтчбек Spark и седаны Cobalt и Nexia.
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Сообщается, что турецкие войска и отряды сирийской оппозиции сегодня начали операцию на юго-востоке провинции Идлиб против армии Сирии.
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МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Американский режиссер и исполнительный продюсер двух серий "Карточного домика" Джон Дэвид Коулс вместе с международной командой снимет сериал "Изумрудный глаз" об истории Октябрьской революции, передает Deadline.
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Газпром выделит Томи 660 миллионов рублей, чтобы оказать поддержку испытывающему финансовые проблемы клубу.
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В домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» обыграл «Бенфику» со счетом 2:1. Все голы были забиты во втором тайме.
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ASUS назвала причину перегрева некоторых видеокарт от AMD
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Бабел спародировал симуляцию защитника «Хетафе» в матче Лиги Европы
Во втором тайме матча 1/16 финала Лиги Европы между «Хетафе» и «Аяксом» (2:0) произошел курьезный инцидент.
Армия и оружие
National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир
Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
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Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
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Федеральный суд в Вашингтоне вынес приговор бывшему советнику президента США Дональда Трампа Роджеру Стоуну, признанному виновным в даче ложных показаний перед конгрессом, сообщает ABC News.
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Во время выступления Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ произошёл технический сбой.
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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о «реальной опасности» сделки России с Западом для «раздела сфер влияния» в мире.
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