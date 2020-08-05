Армия и оружие
Вести.RuСу-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.
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Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика
Комсомольская правда12:49
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Судно Rhosus, с которого, вероятно, была конфискована взорвавшаяся в Бейруте (Ливан) аммиачная селитра, задерживали в порту Севильи в июле 2013 года, сообщается на сайте минтранса Испании 5 августа.
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Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
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