Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСу-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.
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Су-27 перехватил над Чёрным морем два самолёта ВМС США

RT на русском12:20

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика

Комсомольская правда12:49

Российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем

Lenta.ru12:38

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru12:28

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

РБК12:51

Истребитель Су-27 поднимали на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем

ТАСС12:10

Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео

РИА Новости12:52
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Сериал «Академия Амбрелла» получит спин-офф

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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

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Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко.
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Футбол

Metaratings: «Химки» заплатили Юрану более 14 млн рублей за увольнение

Руководство «Химок» заплатило бывшему главному тренеру команды Сергею Юрану 14,5 млн рублей, сообщает Metaratings со ссылкой на собственные источники.
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Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

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В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
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Экономика

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Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
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Здоровье

Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете, сообщает РИА Новости.
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Общество

В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

RT на русском вчера в 10:29
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Происшествия

Судно Rhosus с «опасным грузом» задерживали в Испании в 2013 году

Судно Rhosus, с которого, вероятно, была конфискована взорвавшаяся в Бейруте (Ливан) аммиачная селитра, задерживали в порту Севильи в июле 2013 года, сообщается на сайте минтранса Испании 5 августа.
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Происшествия

Адвокат объяснил заявление Ефремова о невиновности в ДТП

На первом заседании суда по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова приняли участие три свидетеля из 14.
Газета.Ru 11:18
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Общество

Избежавший задержания в Белоруссии описал схему с «боевиками»

Группа россиян, задержанная в Белоруссии, готовилась к вылету в Венесуэлу, где они должны были заниматься охраной.
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Здоровье

Препарат «Спинраза» могут включить в перечень жизненно важных лекарств

Комиссия Минздрава рекомендовала включить в перечень жизненно важных лекарств препарат «Спинраза».
Моя Москва.онлайн 03 августа в 09:37
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Политика

В Госдепе назвали Арктику северным флангом НАТО

Московский Комсомолец 18:13
Спорт

WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса

«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.
Коммерсантъ 16:42
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Вслед за Rio: представлен обновленный паркетник Kia Stonic

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В Бейруте ввели режим ЧП на две недели

Ливанское правительство объявило о введении в Бейруте режима чрезвычайного положения сроком на две недели в связи со взрывом в порту города, в результате которого погибли более 100 человек.
RT на русском 10:32
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У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину

Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
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Волочкова продает свою купель для оплаты штрафов за визит в Дивеево

Анастасия Волочкова решила расплатится со штрафами за проникновение в Дивеево своей купелью.
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Минпромторг может создать легальный рынок подержанных автозапчастей

Совет Федерации предложил Минпромторгу создать новую программу утилизации автомобилей и разрешить продажу номерных подержанных запчастей в России.
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Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
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Общество

ЦИК России заказала поиск фейков о своей деятельности в соцсетях

В качестве основных задач в документе обозначено в том числе «выявление и противодействие негативно окрашенной и заведомо ложной информации о деятельности ЦИК России, размещаемой в социальных медиа и сети Интернет», а также распространение там же «достоверной и актуальной информации в целях формирования положительного имиджа ЦИК России».
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Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е

Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
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Госдеп в докладе назвал Россию ведущей угрозой в плане дезинформации

США считают Россию ведущей угрозой в плане дезинформации и пропаганды.
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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Министерство финансов России предложило в 2021—2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Брэдли Купер снимется в новом фильме Пола Томаса Андерсона

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В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина

В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
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Неизвестные отряды обстреляли американскую военную базу в Сирии

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