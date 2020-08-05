Армия и оружие
Вести.RuСу-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.
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Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика
Комсомольская правда12:49
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Общество
Глава Калмыкии Хасиков госпитализирован с коронавирусом
Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом и госпитализирован.
Коммерсантъ 08:16
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
ТАСС 05:28
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Общество
Петербургу предложили перейти ко второму этапу снятия ограничений
Руководство федерального Роспотребнадзора предлагает Санкт-Петербургу переходить ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.
RT на русском 13:00
Футбол
ЦСКА подписал пятилетний контракт с аргентинцем Адольфо Гайчем
Аргентинский нападающий Адольфо Гайч заключил контракт с ЦСКА сроком на пять лет, сообщается на сайте футбольного клуба.
Коммерсантъ 13:00
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Общество
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Происшествия
BMW на юго-востоке Москвы сбил двух женщин, одна из них погибла
Автомобиль BMW сбил двух женщин на пешеходном переходе на юго-востоке российской столицы, одна из них умерла до прибытия врачей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.
Газета.Ru 15:35
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Футбол
«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
Вести.Ru 14:57
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Общество
Пассажирам разрешили снова пополнять баланс карты «Стрелка» наличными
Жители и гости Подмосковья снова получили возможность пополнять транспортные карты «Стрелка» наличными без комиссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
РИАМО 10:34
Политика
CNN: Пентагон отрицает, что взрыв в Бейруте связан с нападением
Коммерсантъ вчера в 20:40
Общество
Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова
Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
РБК 13:43
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают преимущество Индии над Пакистаном
По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
Политическая Экспертиза 05:18
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о трансфере Натана Аке
«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Борнмута» Натана Аке.
Чемпионат 15:22
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Reels, по сути, превращает Instagram в очередной TikTok, Adindex.
Telesputnik.ru 11:27
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Происшествия
«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте
"Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.
DixiNews 11:50
Общество
Беглов посетил оказавшийся под угрозой закрытия из-за закона бар
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил небольшой бар, который может закрыться из-за подписанного им закона о «наливайках», сообщает «Мойка78».
РБК 12:18
Спорт
Стала известна дата релиза игры Necromunda: Underhive Wars
Монреаль, Канада, 5 августа 2020, 14:21 — REGNUM В сети появился новый геймплейный трейлер игры Necromunda: Underhive Wars.
REGNUM 07:21
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Комик Щербаков рассказал о ссорах с «доящей его» женой
Комик рассказал, что супруга Елена пытается изменить его характер, "доит жесточайшим образом" и постоянно что-то "выпрашивает".
РИА Новости 09:35
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ вчера в 03:51