Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСу-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.
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Российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем

Lenta.ru12:38

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

РБК12:51

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика

Комсомольская правда12:49

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем

Эхо Москвы13:02

Су-27 перехватил над Чёрным морем два самолёта ВМС США

RT на русском12:20

Истребитель Су-27 поднимали на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем

ТАСС12:10

Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео

РИА Новости12:52
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«Шахтер» разгромил «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Футболисты донецкого "Шахтера" в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы вновь оказались сильнее немецкого "Вольфсбурга" и вышли в четвертьфинал турнира.
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По мнению эксперта, при эксплуатации обеих боевых единиц Индия имеет технологическое превосходство над Пакистаном.
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Актер Ефремов в суде отказался признать вину в смертельном ДТП

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«Манчестер Сити» объявил о трансфере Натана Аке

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Instagram запустил конкурента TikTok

Reels, по сути, превращает Instagram в очередной TikTok, Adindex.
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Лукашенко назвал справедливость сутью своей политики

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Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
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«Роскосмос» опубликовал снимки из космоса последствий взрыва в Бейруте

"Роскосмос" недавно опубликовал свежие спутниковые снимки порта города Бейрута до взрыва и сразу после него.
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Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

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