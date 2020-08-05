Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСу-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.
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Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

РБКвчера в 12:51

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика

Комсомольская правдавчера в 12:49

Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео

РИА Новостивчера в 12:52

Су-27 перехватил над Чёрным морем два самолёта ВМС США

RT на русскомвчера в 12:20

Истребитель Су-27 поднимали на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем

ТАССвчера в 12:10

Российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем

Lenta.ruвчера в 12:38

Новости на «России 24». Российский истребитель перехватил два самолета-разведчика США над Черным морем

Вести.Ruвчера в 12:43
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Здоровье

Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19

В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru вчера в 02:26
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Происшествия

Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут

Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
1,3K
Здоровье

Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
2
Происшествия

Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма

Mockva.ru вчера в 20:33
2
Политика

Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа после блокировки в Twitter и Facebook размещенного видео о COVID-19 заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.
Интерфакс вчера в 23:36
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Общество

Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 20:15
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Происшествия

В Перми задержали подозреваемых в незаконном сносе гаражей

Сотрудники правоохранительных органов по Пермскому краю задержали мужчин, обвиняемых в незаконном сносе гаражных кооперативов.
Вестник 00:20
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 04:56
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Экономика

Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн

Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
Экономика

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru вчера в 19:15
42
Происшествия

В Омске в ДТП с такси погибли три человека

REGNUM 00:48
Происшествия

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32
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Хоккей

«Айлендерс» одержали вторую победу над «Флоридой» в Кубке Стэнли

REGNUM вчера в 00:27
Происшествия

В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере

В сочинском поселке Дагомыс 11-летний мальчик погиб после нападения на него двух медведей.
Газета.Ru вчера в 09:01
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Происшествия

Прокурор озвучил в суде результаты экспертиз по делу Ефремова

В Пресненском суде Москвы началось слушание дела Михаила Ефремова, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения.
Газета Кемерова вчера в 12:07
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Общество

Роструд заказал робота для трудоустройства россиян

В Роструде намерены создать умную систему трудоустройства для безработных.
URA.Ru вчера в 20:59
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Технологии

Операторы сотовой связи могут сократить закупки SIM-карт

На фоне запуска продаж виртуальных встроенных сим-карт (eSIM) операторы активно продвигают использование приложений личного кабинета.
Финансовая газета вчера в 03:56
4
Политика

Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
1,2K
Политика

В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы

Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.
ToDay News Ufa вчера в 23:28
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Единоборства

Чемпион UFC уклонился от вызова Магомедшарипова

Lenta.ru 00:21
Происшествия

В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой

Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.
REGNUM 00:40
Происшествия

На Урале задержан мэр Богдановича

Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
REGNUM вчера в 11:03
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Наука

Ученые: Компрессионный сдвиг может начать жизнь на других планетах

Актуальные Новости вчера в 09:31
Общество

В Екатеринбурге установят 50 камер для ловли нарушителей ПДД

Власти Екатеринбурга сообщили, что в 2020 году на территории города установят 50 объектов видеонаблюдения.
Вестник вчера в 23:55
Происшествия

В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих

Вести.Ru вчера в 21:29
Авто

Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей

Моя Москва.онлайн вчера в 15:53
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Политика

Южная Корея изучает возможность бартера с КНДР

Сеул, 6 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Южной Корее изучается вопрос о перспективе начала бартерных обменов товарами с КНДР.
REGNUM 00:16
Происшествия

В Кузбассе скончались две пациентки с коронавирусом

Уточняется, что две пациентки скончались — у женщины 1971 года рождения из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии, а у женщины 1941 года рождения из Ленинск-Кузнецкого МО болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.
REGNUM 00:20
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Шоу-бизнес

Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
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Футбол

ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем

Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
ТК Звезда вчера в 12:32
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