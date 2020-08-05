Армия и оружие
Вести.RuСу-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.
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Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика
Комсомольская правдавчера в 12:49
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Здоровье
Иммунолог предупредил о рисках внедрения вакцины от COVID-19
В противном случае риску будет подвергнуто здоровье многих людей, заявил израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
Газета.Ru вчера в 02:26
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Здоровье
Назван неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса
Температура тела 35,5 градусов и ниже при начальной стадии коронавирусной инфекции может служить фактором тяжелого течения заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:46
Происшествия
Мальчик выжил в открытом море благодаря советам из фильма
Mockva.ru вчера в 20:33
Политика
Штаб Трампа обвинил Twitter и Facebook в предвзятости
Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа после блокировки в Twitter и Facebook размещенного видео о COVID-19 заявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства.
Интерфакс вчера в 23:36
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости вчера в 20:15
Происшествия
В Перми задержали подозреваемых в незаконном сносе гаражей
Сотрудники правоохранительных органов по Пермскому краю задержали мужчин, обвиняемых в незаконном сносе гаражных кооперативов.
Вестник 00:20
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта
Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 04:56
Экономика
Экс-владельцев Бинбанка и «Открытия» обвинили в мошенничестве на $700 млн
Обвинения против Шишханова и Беляева были консолидированы с иском о коммерческом мошенничестве на $700 млн против семьи владельца О1 Group российского предпринимателя Бориса Минца.
РБК 00:00
Экономика
По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru вчера в 19:15
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru вчера в 16:32
Хоккей
«Айлендерс» одержали вторую победу над «Флоридой» в Кубке Стэнли
REGNUM вчера в 00:27
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть загрызли школьника в вольере
В сочинском поселке Дагомыс 11-летний мальчик погиб после нападения на него двух медведей.
Газета.Ru вчера в 09:01
Происшествия
Прокурор озвучил в суде результаты экспертиз по делу Ефремова
В Пресненском суде Москвы началось слушание дела Михаила Ефремова, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения.
Газета Кемерова вчера в 12:07
Общество
Роструд заказал робота для трудоустройства россиян
В Роструде намерены создать умную систему трудоустройства для безработных.
URA.Ru вчера в 20:59
Технологии
Операторы сотовой связи могут сократить закупки SIM-карт
На фоне запуска продаж виртуальных встроенных сим-карт (eSIM) операторы активно продвигают использование приложений личного кабинета.
Финансовая газета вчера в 03:56
Политика
Гордон сообщил о согласии Лукашенко выдать Киеву задержанных россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился выдать Украине некоторых из задержанных россиян, рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода».
Коммерсантъ вчера в 20:55
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.
ToDay News Ufa вчера в 23:28
Происшествия
В Красноярске произошла массовая драка со стрельбой
Красноярск, 6 августа 2020, 07:40 — REGNUM Около торговой базы на улице Караульной в Красноярске произошла массовая драка со стрельбой.
REGNUM 00:40
Происшествия
На Урале задержан мэр Богдановича
Богданович, Свердловская область, 5 августа 2020, 18:03 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ФСБ задержали главу Богдановича Павла Мартьянова.
REGNUM вчера в 11:03
Наука
Ученые: Компрессионный сдвиг может начать жизнь на других планетах
Актуальные Новости вчера в 09:31
Общество
В Екатеринбурге установят 50 камер для ловли нарушителей ПДД
Власти Екатеринбурга сообщили, что в 2020 году на территории города установят 50 объектов видеонаблюдения.
Вестник вчера в 23:55
Происшествия
В Хабаровске обрушился мост через Амур, пострадали 17 военнослужащих
Вести.Ru вчера в 21:29
Авто
Средняя цена на автомобили в России выросла на 138 тыс. рублей
Моя Москва.онлайн вчера в 15:53
Политика
Южная Корея изучает возможность бартера с КНДР
Сеул, 6 августа 2020, 07:16 — REGNUM В Южной Корее изучается вопрос о перспективе начала бартерных обменов товарами с КНДР.
REGNUM 00:16
Происшествия
В Кузбассе скончались две пациентки с коронавирусом
Уточняется, что две пациентки скончались — у женщины 1971 года рождения из Новокузнецка развилась тяжелая форма пневмонии, а у женщины 1941 года рождения из Ленинск-Кузнецкого МО болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.
REGNUM 00:20
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
Футбол
ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем
Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
ТК Звезда вчера в 12:32