Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем
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Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.В источнике
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Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика
Комсомольская правда12:49