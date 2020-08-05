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Вести.Ru
Вести.Ru

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят на перехват стратегического самолета-разведчика RC-135 ВВС США и самолета патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США над Черным морем. Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировали в Национальном центре управления обороной РФ.В источнике
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РБК

Российский Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета

РБК12:51
Комсомольская правда

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем два американских самолета-разведчика

Комсомольская правда12:49
Вести.Ru

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru12:28
Lenta.ru

Российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем

Lenta.ru12:38
RT на русском

Су-27 перехватил над Чёрным морем два самолёта ВМС США

RT на русском12:20
ТАСС

Истребитель Су-27 поднимали на перехват двух самолетов-разведчиков США над Черным морем

ТАСС12:10
РИА Новости

Перехват американских самолетов над Черным морем сняли на видео

РИА Новости12:52

В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва

В Бейрут прибыл самолет Sukhoi Superjet 100, доставивший в ливанскую столицу оперативную группу из 10 человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва.
РБК13:52
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МИД КНР обвинил США в «политике вмешательства»

Продолжение политики вмешательства во внутренние дела другой страны имеют цель сдержать и дестабилизировать КНР, но они обречены на провал, заявил китайский министр иностранных дел Ван И в ответ на критику в адрес Коммунистической партии.
Ридус13:27

Семья Керимова впервые возглавила список богатейших людей в России

В России сменился лидер самых богатых: Владимира Потанина, совладельца "Норникеля", заменила на вершине богатства семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова с состоянием 24,7 миллиарда долларов, по подсчетам Forbes.
Вести.Ru09:06
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ЦИК России решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что предстоящие выборы пройдут с рекордным количеством наблюдателей — 45 тыс. человек, включая иностранных представителей, которых президент назвал героями.
РБК08:15
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Экологи в ФРГ потребовали через суд остановить «Северный поток-2»

Немецкая экологическая организация DUH подала иск в Верховный административный суд Грайфсвельда с требованием проверить обоснованность разрешения властей ФРГ на строительство трубопровода «Северный поток-2».
РБК12:01
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Медведев считает, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

Граждан, поддерживающих бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, много, государство должно определенным образом с этим считаться, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости09:44

ФСБ просит наказать уже пять адвокатов по делу бывшего журналиста

Парадокс ситуации заключается в том, что у господина Павлова, в отличие от четверых его столичных коллег, никто подписку брать и не пытался, а ведущего дело следователя ФСБ он видел только один раз мельком в суде при аресте клиента.
Коммерсантъ09:15
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Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро Петербурга

Северо-Западное управление Ростехнадзора после внеплановой проверки приостановило строительство Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки метро на три месяца, сообщается на сайте Ростехнадзора.
ЗакC.Ру11:32
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