Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
Смотрите также
Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите
В Калининграде пятеро мужчин помыли обувь в святом источнике
На Украине за сутки зафиксировали 2,4 тыс. заболевших COVID-19
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат
МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан
National Interest рассказал о «ночном кошмаре» США в Арктике
Politico назвало варианты отказа Германии от «Северного потока — 2»
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Ёсихидэ Суга избран новым лидером правящей партии Японии
Самолеты ВВС Норвегии сопроводили российские Ту-160 над Атлантикой
Три ядерных бомбардировщика США пролетели в 37 км от Крыма
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
Путин и Лукашенко не обсуждали размещение российских баз в Белоруссии
Средняя пенсия в 2021 году вырастет до 17,4 тыс. рублей
Глава NASA прокомментировал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры
Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат
В Киевской области произошел взрыв на газопроводе
Зеленский не исключил «майдана» в Белоруссии при отказе от диалога
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.В источнике
Подробнее о событии