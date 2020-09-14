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РИА Новости
РИА Новости

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.В источнике
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Газета.Ru

Российские истребители сопроводили самолёты США над Чёрным морем

Газета.Ruвчера в 15:57
Lenta.ru

Перехват российскими истребителями бомбардировщиков США показали на видео

Lenta.ruвчера в 15:22
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

ТАССвчера в 13:23
RT на русском

Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем

RT на русскомвчера в 13:46
Интерфакс

Российские истребители поднимались на «перехват» бомбардировщиков США

Интерфаксвчера в 13:43
РИА Новости

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

РИА Новостивчера в 13:35
Фонтанка.Ру

Кошки-мышки с НАТО. Российские истребители перехватили три американских бомбардировщика над Чёрным морем, норвежские ВВС сопроводили Ту-160 на севере

Фонтанка.Рувчера в 13:50

Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии

Народ Белоруссии должен сделать свой политический выбор суверенно, без какого-либо внешнего давления, заявил президент России Владимир Путин 14 сентября на встрече белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи.
Путин предъявил Лукашенко позицию РФ по ситуации в Белоруссии
ИА Красная Веснавчера в 09:46
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Российский радиолюбитель поймал сигнал с секретного объекта на орбите

Российский радиолюбитель Дмитрий Пашков выявил передачу данных с секретного объекта, который был оставлен на околоземной орбите китайским многоразовым космическим кораблем, испытательный полет которого проводился в начале этого месяца, пишет РИА Новости.
Live24вчера в 04:41
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБКвчера в 12:17
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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В Еврейской АО ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы

Биробиджан, 15 сентября 2020, 02:53 — REGNUM В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM19:53
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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В Швейцарии задумали создать банк-монстр

Источник издания в компании Mckinsey называет будущий проект монстром, который «перекроет все существующее в европейском финансовом центре» и будет в состоянии конкурировать с американскими банками и англо-азиатским HSBC.
Lenta.ruвчера в 13:49
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