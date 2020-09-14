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РИА Новости
РИА Новости

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.В источнике
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Газета.Ru

Российские истребители сопроводили самолёты США над Чёрным морем

Газета.Ruвчера в 15:57
Lenta.ru

Перехват российскими истребителями бомбардировщиков США показали на видео

Lenta.ruвчера в 15:22
RT на русском

Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем

RT на русскомвчера в 13:46
Фонтанка.Ру

Кошки-мышки с НАТО. Российские истребители перехватили три американских бомбардировщика над Чёрным морем, норвежские ВВС сопроводили Ту-160 на севере

Фонтанка.Рувчера в 13:50
Интерфакс

Российские истребители поднимались на «перехват» бомбардировщиков США

Интерфаксвчера в 13:43
РИА Новости

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

РИА Новостивчера в 13:35
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

ТАССвчера в 13:23

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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Посольство России призвало США не раздувать антироссийские настроения

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало заявление главы Командования глобального удара ВВС США генерала Тимоти Рэя о российской «угрозе», предложив коллегам из Вашингтона не раздувать антироссийские настроения в обществе.
RT на русском18:58
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

По мнению главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, выводы немецких лабораторий о наличии в организме Алексея Навального следов «Новичка» расходятся с настоящей клинической картиной состояния больного, находившегося в одной из омских больниц.
Вечерний курьервчера в 08:10
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NASA хочет заплатить компаниям за возвращение лунных камней

Американское космическое агентство объявило беспрецедентный тендер: оно хочет заплатить компаниям за взятие образцов лунных горных пород в рамках американской стратегии по развитию возможностей для разработки внеземных минеральных ресурсов.
V-kosmose.comвчера в 08:24
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Продажи нового iPhone 12 могут стартовать уже 16 сентября

Как сообщает ToDay News Ufa, некоторые китайские инсайдеры утверждают, что сразу же на следующий день после презентации iPhone 12, то есть шестнадцатого сентября текущего года, могут начаться продажи нового мобильного устройства.
ToDay News Ufa17:58
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Песков рассказал, на что Белоруссии будет выделен новый кредит

Белоруссии будет выделен новый кредит на 1,5 миллиарда долларов, часть пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть - новые средства, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новостивчера в 13:07
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