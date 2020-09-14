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Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В небо были подняты два Су-27 и два Су-30. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.В источнике
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RT на русском

Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем

RT на русскомвчера в 13:46
Lenta.ru

Перехват российскими истребителями бомбардировщиков США показали на видео

Lenta.ruвчера в 15:22
Фонтанка.Ру

Кошки-мышки с НАТО. Российские истребители перехватили три американских бомбардировщика над Чёрным морем, норвежские ВВС сопроводили Ту-160 на севере

Фонтанка.Рувчера в 13:50
Газета.Ru

Российские истребители сопроводили самолёты США над Чёрным морем

Газета.Ruвчера в 15:57
Интерфакс

Российские истребители поднимались на «перехват» бомбардировщиков США

Интерфаксвчера в 13:43
РИА Новости

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

РИА Новостивчера в 13:35
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

ТАССвчера в 13:23

Толмачев: я предлагал Алиханову сделать из Дома Советов библиотеку

Виталий Невар / Новый Калининград Глава Корпорации правительства Калининградской области Андрей Толмачев предлагал губернатору Антону Алиханову переоборудовать Дом Советов под библиотеку.
Новый Калининград.Ruвчера в 14:17
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАССвчера в 11:20
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Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Свой в доску

Tony Hawk’s Pro Skater всегда была аркадной серией, в которой можно перемахнуть через бассейн в прыжке, бесконечно скользить по перилам или упасть с большой высоты на колёсики скейта, не разбившись в лепёшку.
Игромания.рувчера в 07:39
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Лавров прокомментировал RTVI версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку работе омских врачей и пилота самолета, пишет rtvi.com Глава МИД РФ подробно прокомментировал отравление Навального в интервью RTVI.
Актуальные Новостивчера в 14:09
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Россия снимет резерв из силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — цитирует ТАСС его слова.
Парламентская газетавчера в 14:23
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Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов на закрытии Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 14 сентября 2020, 23:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 14 сентября в «зеленой зоне» — индекс Nasdaq уверенно закрепился выше 11 000 пунктов, Dow Jones остановился в шаге от 28 000 пунктов.
REGNUMвчера в 16:57
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новостивчера в 11:03
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Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъвчера в 09:20
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