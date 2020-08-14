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Москва 24
Москва 24

Истребитель РФ направили на перехват самолетов США над Черным морем

Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 военно-воздушных сил США и самолета патрульной авиации P-8A Poseidon военно-морских сил. Как сообщает ТАСС, речь шла о нейтральных водах Черного моря.В источнике
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RT на русском

Российский Су-27 поднялся в воздух из-за самолёта США над Чёрным морем

RT на русском12:39
ТАСС

Истребитель Су-27 был поднят для контроля за полетом разведчика США над Черным морем

ТАСС12:36
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

РИА Новости12:35
Известия

Су-27 сопроводил над Черным морем американский самолет-разведчик

Известия12:21
Lenta.ru

Очередной перехват самолета США над Черным морем российским Су-27 попал на видео

Lenta.ru12:40
ТК Звезда

Истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика

ТК Звезда12:27
Газета.Ru

Российский Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

Газета.Ru12:31

Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье

По информации осведомленного источника, сотрудники ставропольского филиала Краснодарского университета МВД России с января 2019 года по июль 2020 получали крупные взятки от студентов-заочников вуза за допуск к экзаменам и сдаче зачетов.
Суд арестовал 11 сотрудников вуза МВД на Ставрополье
АТВмедиавчера в 03:30
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У здания государственной телекомпании в Минске началась акция протеста

Акция протеста проходит в Минске у здания государственной Белтелерадиокомпании, куда в субботу для общения с коллективом приехали пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости11:20
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru02:57
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