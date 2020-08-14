Истребитель РФ направили на перехват самолетов США над Черным морем
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Истребитель Су-27 поднимали на перехват самолета-разведчика RC-135 военно-воздушных сил США и самолета патрульной авиации P-8A Poseidon военно-морских сил. Как сообщает ТАСС, речь шла о нейтральных водах Черного моря.В источнике
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