Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСу-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух над Черным морем при приближении к границам страны двух американских военных самолетов, после чего те изменили курс и удалились, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
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Российский Су-27 перехватил над Чёрным морем два военных самолета США

НТВ12:57

Российский истребитель перехватил американские самолеты над Черным морем

РИА Новости13:19

Самолеты-разведчики США приблизились к российской границе в Черном море

Газета.Ru13:07

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

РБК14:03

Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

Lenta.ru13:34

Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети

Комсомольская правда13:30

Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем

RT на русском12:46
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