Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух над Черным морем при приближении к границам страны двух американских военных самолетов, после чего те изменили курс и удалились, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

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