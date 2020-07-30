Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСу-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны. Экипаж приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
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Российский Су-27 перехватил самолёты-разведчики США над Чёрным морем

RT на русском16:40

Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

Lenta.ru13:34

Самолеты-разведчики США приблизились к российской границе в Черном море

Газета.Ru13:07

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

РИА Новости13:19

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

РБК14:03

Российский Су-27 перехватил над Чёрным морем два военных самолета США

НТВ12:57

Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети

Комсомольская правда13:30
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:58, Ашберн
Общество

Россиянам разрешат называться эльфами и гоблинами при переписи

В июне стало известно, что Всероссийская перепись населения будет проведена в период с 1 по 30 апреля 2021 года.
Известия 05:24
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
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Экономика

В «Интерросе» заявили об ухудшении отношений с «Русалом» в «Норникеле»

Отношения между акционерами ГМК «Норильский никель» ухудшились, заявил в интервью Bloomberg генеральный директор и председатель правления холдинга «Интеррос» (ему принадлежит 34,6% акций «Норникеля») Сергей Батехин.
Коммерсантъ 17:21
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 10:07
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Происшествия

Суд продлил домашний арест Ефремову в рамках дела о смертельном ДТП

RT на русском 16:22
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Происшествия

С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского

Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
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Общество

Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в регионах России в августе.
RT на русском 11:47
Политика

Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 09:50
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Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy M31s с мощной батареей

Компания Samsung анонсировала новый смартфон Samsung Galaxy M31s. Его уже окрестили улучшенной версией модели M30s.
Деловое.ТВ 08:39
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Здоровье

Первая собака, заболевшая коронавирусом в США, умерла

В США умерла немецкая овчарка, которая стала первой собакой, заразившейся коронавирусом в стране.
Аргументы недели 16:01
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Общество

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

РИА Новости 15:18
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Наука

Создан прибор для управления снами

Сотрудники Массачусетского технологического института в США создали программирование сновидений благодаря прибору Dormio и специальное мобильное приложение.
ToDay News Ufa 07:43
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Кино

Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году

Студия Pixar летом 2021 года покажет свой новый проект — полнометражный мультфильм «Лука» от режиссера Энрико Касароса.
Слово и Дело 09:49
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Наука

Найдено месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа

Проанализировав химический состав сарсенов – крупных песчаных блоков, применявшихся при строительстве Стоунхенджа, археологи выяснили, что все они были единовременно добыты в каменоломне Уэст-Вудс, находящейся в 25 километрах от монумента.
Газета Культура 07:48
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Политика

Путин дал поручения по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца составить «дорожную карту» по ликвидации загрязнения в промышленной зоне Усолья-Сибирского (Иркутская область).
Rambler News Service 15:03
Политика

Посол заявил о разрешениях на работу у задержанных в Минске россиян

Ранее в четверг российский посол заявил о планах задержанных в Белоруссии граждан РФ вылететь в Стамбул, однако они опоздали на свой самолет, поэтому были вынуждены остановиться в санатории «Белорусочка».
Известия 14:52
Футбол

«Манчестер Сити» давал ложные показания в CAS, сообщают СМИ

"Манчестер Сити" давал ложные показания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу об исключении команды из еврокубков, сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Газета.Ru 17:50
Футбол

Артем Дзюба продлил контракт с «Зенитом» еще на два года

Нападающий ФК «Зенит» и сборной России Артем Дзюба продлил контракт с петербургским клубом сроком на два года.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 04:36
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
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Политика

Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной программы

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ.
Известия 18:07
Космос

На Марсе впервые зафиксировано перемещение песчаных дюн

Итальянские исследователи смогли впервые засечь перемещение песчаных дюн на Марсе. Раньше они считались неподвижными.
Discover24 02:36
3
Общество

В Москве за сутки скончались 14 пациентов с коронавирусом

В Москве за прошедшие 24 часа умерли 14 пациентов с коронавирусом.
Известия 16:02
1,7K
Политика

ЧВК Вагнера использовала Минск для переброски бойцов в период пандемии

Частная военная компания Вагнера использовала Минск как перевалочный пункт в период пандемии для переброски бойцов в другие государства.
Общественная служба новостей вчера в 09:19
2
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
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Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
7
Футбол

«Зенит» может приобрести защитника сборной Турции

Защитник дюссельдорфской «Фортуны» и сборной Турции Каан Айхан может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 10:46
Космос

Ракета «Протон-М» со второй попытки стартовала с Байконура

Газета.Ru 17:40
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Политика

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
РИА Новости 16:27
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