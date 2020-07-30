Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСу-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны. Экипаж приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
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Российский Су-27 перехватил самолеты-разведчики США над Черным морем

Lenta.ru13:34

Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем

РИА Новости13:19

Су-27 поднимали на перехват самолётов США над Чёрным морем

RT на русском12:46

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

РБК14:03

Российский Су-27 перехватил над Чёрным морем два военных самолета США

НТВ12:57

Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети

Комсомольская правда13:30

Самолеты-разведчики США приблизились к российской границе в Черном море

Газета.Ru13:07
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После получения единовременных пособий на детей в России увеличился объем возвратов микрозаймов, пишет РБК со ссылкой на платежный сервис CloudPayments.
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«Новая газета» подтвердила причастность 15 из 33 россиян, задержанных 29 июля в Белоруссии, к частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
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Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции

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Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта

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На выпуск российского «тамагочи для хакеров» собрали $450 тысяч

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Что ответить Илону Маску

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Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
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