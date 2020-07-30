Армия и оружие
РИА НовостиСу-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны. Экипаж приблизился к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон".
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Видео перехвата российским истребителем военных самолетов США над Черным Морем появилось в сети
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