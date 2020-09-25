Су-27 поднимали на перехват двух самолетов США над Балтийским морем
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Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков над Балтийским морем.В источнике
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Российский истребитель перехватил два бомбардировщика США над Балтикой
Комсомольская правдавчера в 13:15