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Москва 24
Москва 24

Су-27 поднимали на перехват двух самолетов США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков над Балтийским морем.В источнике
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Lenta.ru

Канадские истребители перехватили российский самолет над Черным морем

Lenta.ruвчера в 16:57
ТАСС

Минобороны Канады утверждает, что ее ВВС перехватили российский Су-27 у границ Румынии

ТАССвчера в 16:05
Известия

Су-27 поднялся на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем

Известиявчера в 12:32
Комсомольская правда

Российский истребитель перехватил два бомбардировщика США над Балтикой

Комсомольская правдавчера в 13:15
RT на русском

Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

RT на русскомвчера в 12:34
РБК

Су-27 провел патрулирование границы из-за двух самолетов США над Балтикой

РБКвчера в 14:14
РИА Новости

Су-27 поднялся на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

РИА Новостивчера в 12:19

Японцы высказались против освоения Курил Россией

Япония возмущена активностью России на Южных Курилах, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Недовольные голоса прозвучали после выхода в эфир сюжета телерадиокомпании STV News о начале строительства дорог на Шикотане (один из островов Южных Курил).
Японцы высказались против освоения Курил Россией
Уфимские Заметкивчера в 09:33
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«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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Он обгонял даже летящий мяч. Лучшему футболисту Европы 1986 года Игорю Беланову 60 лет

По итогам сезона-1986 советскому форварду была присуждена почетнейшая индивидуальная награда — "Золотой мяч", который вручается лучшему футболисту Европы по версии журнала France Football.
ТАСС Спортвчера в 01:00

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфаксвчера в 05:45
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Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

Выплачивать дивиденды из России за рубеж с минимальной ставкой налога в 5% смогут только публичные международные холдинговые компании, которые уже сменили прописку на специальные административные районы (САР) — остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде.
РБКвчера в 12:10
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