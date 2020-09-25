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Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.В источнике
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РИА Новости

«Такого еще не было»: зачем США перебрасывают ударную авиацию на Аляску

РИА Новости01:00
Lenta.ru

Канадские истребители перехватили российский самолет над Черным морем

Lenta.ruвчера в 16:57
РБК

Су-27 провел патрулирование границы из-за двух самолетов США над Балтикой

РБКвчера в 14:14
ТАСС

Минобороны Канады утверждает, что ее ВВС перехватили российский Су-27 у границ Румынии

ТАССвчера в 16:05
Московский Комсомолец

Су-27 перехватил бомбардировщики США над Балтикой

Московский Комсомолецвчера в 12:53
RT на русском

Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

RT на русскомвчера в 12:34
Известия

Су-27 поднялся на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем

Известиявчера в 12:32

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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Зампомощника Помпео обсудил ситуацию в Белоруссии с Тихановской

Вашингтон, 25 сентября 2020, 21:53 — REGNUM Ситуация в Белоруссии обсуждалась сегодня, 25 сентября, на встрече Джорджа Кента, заместителя американского госсекретаря, с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской, сообщает её телеграм-канал «Пул Первой».
REGNUMвчера в 14:53
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