Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
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Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.В источнике
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