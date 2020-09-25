Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

«Такого еще не было»: зачем США перебрасывают ударную авиацию на Аляску

РИА Новости01:00
Lenta.ru

Канадские истребители перехватили российский самолет над Черным морем

Lenta.ruвчера в 16:57
RT на русском

Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

RT на русскомвчера в 12:34
РБК

Су-27 провел патрулирование границы из-за двух самолетов США над Балтикой

РБКвчера в 14:14
Московский Комсомолец

Су-27 перехватил бомбардировщики США над Балтикой

Московский Комсомолецвчера в 12:53
ТАСС

Минобороны Канады утверждает, что ее ВВС перехватили российский Су-27 у границ Румынии

ТАССвчера в 16:05
Известия

Су-27 поднялся на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем

Известиявчера в 12:32

Овощеводам советуют поскорее собрать урожай с грядок до 26 сентября

Земледельцы ждут осеннюю пору, так как верят, что в этот период можно добиться хорошего урожая, а вот для православных верующих сезон богат на дни памяти святых, в частности, 26 сентября они чтят римского сотника Корнилия, жившего в I веке.
Народные новости00:00

Губернатор посоветовал не расслабляться жителям Тверской области

Напомним, что Игорь Руденя регулярно проводит прямые эфире, вопросы для которых составляют на основе обращений граждан и актуальных тем, которые наиболее активно обсуждаются в социальных сетях.
ТОП Тверьвчера в 14:23
4

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
2K

ВВС США из-за SpaceX «победили» Россию

Военно-воздушные силы (ВВС) США были впечатлены работой спутников Starlink американской компании SpaceX во время тестирования системы Advanced Battle Management System (ABMS), проходившего в начале сентября в ходе военных учений, пишет Investor's Business Daily.
Lenta.ru02:11

Китай обнаружил коронавирус на продукции из России

По данным руководящей группы провинции Шандун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности, тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из РФ, дал положительный результат.
Российская газета00:58
270