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Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.В источнике
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Lenta.ru

Канадские истребители перехватили российский самолет над Черным морем

Lenta.ruвчера в 16:57
ТАСС

Минобороны Канады утверждает, что ее ВВС перехватили российский Су-27 у границ Румынии

ТАССвчера в 16:05
RT на русском

Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

RT на русскомвчера в 12:34
Комсомольская правда

Российский истребитель перехватил два бомбардировщика США над Балтикой

Комсомольская правдавчера в 13:15
РБК

Су-27 провел патрулирование границы из-за двух самолетов США над Балтикой

РБКвчера в 14:14
Известия

Су-27 поднялся на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем

Известиявчера в 12:32
РИА Новости

Су-27 поднялся на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

РИА Новостивчера в 12:19

По делу о взятке экс-главы УМВД задержан екатеринбургский банкир

В недавно опубликованном документе Воронин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве рассказывает о взятке в 10 миллионов, которую в 2015 году предлагал представитель банка «Кольцо Урала» по имени Куба бывшему начальнику УМВД Трифонову за возбуждение уголовного дела в отношении компании «Форэс».
Екатеринбург Онлайн23 сентября в 10:44
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Телеканал 360°вчера в 15:35
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Минпромторг РФ заключил контракт с китайским автопроизводителем Haval

Специальный инвестиционный контракт с российским филиалом китайского автоконцерна Great Wall подписало Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает 25 сентября пресс-служба ведомства.
ИА Красная Веснавчера в 15:47
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.comвчера в 07:03
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