По делу о взятке экс-главы УМВД задержан екатеринбургский банкир

В недавно опубликованном документе Воронин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве рассказывает о взятке в 10 миллионов, которую в 2015 году предлагал представитель банка «Кольцо Урала» по имени Куба бывшему начальнику УМВД Трифонову за возбуждение уголовного дела в отношении компании «Форэс».