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Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H над Балтийским морем. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.В источнике
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Московский Комсомолец

Су-27 перехватил бомбардировщики США над Балтикой

Московский Комсомолецвчера в 12:53
ТАСС

Минобороны Канады утверждает, что ее ВВС перехватили российский Су-27 у границ Румынии

ТАССвчера в 16:05
РБК

Су-27 провел патрулирование границы из-за двух самолетов США над Балтикой

РБКвчера в 14:14
Lenta.ru

Канадские истребители перехватили российский самолет над Черным морем

Lenta.ruвчера в 16:57
RT на русском

Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем

RT на русскомвчера в 12:34
Известия

Су-27 поднялся на перехват бомбардировщиков США над Балтийским морем

Известиявчера в 12:32
РИА Новости

Российский Су-27 перехватил бомбардировщики ВВС США над Балтийским морем

РИА Новостивчера в 12:19

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
НТВ17:11

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

В МИД РФ назвали фантастикой то, что рядом с Навальным никто не пострадал

В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете — выглядит чем-то на грани фантастики.
ИА Красная Веснавчера в 14:19
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Ростех: к 2025 году пятая часть мобильных подключений в России будет осуществляться через 5G

Заместитель генерального директора государственной корпорации Ростех Александр Назаров на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020) рассказал о развитии сотовой связи пятого поколения (5G).
3DNewsвчера в 10:47

Аксенов заявил о невозможности переброски воды из Крыма в Севастополь

Переброска воды из крымской реки Коккозка к Чернореченскому водохранилищу Севастополя на сегодняшний день невозможна, проект, скорее всего, закрыт насовсем, заявил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новостивчера в 04:58
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«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00