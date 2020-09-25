В МИД РФ назвали фантастикой то, что рядом с Навальным никто не пострадал

В сообщении МИДа указано, что то, что никто из находившихся рядом с «отравленным» Навальным не пострадал — ни в гостинице, ни в аэропорту, ни в самолете — выглядит чем-то на грани фантастики.