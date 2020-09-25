Су-27 поднялся на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
Смотрите также
Кабмин одобрил законопроект об изменении МРОТ с 2021 года
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»
Во Вьетнаме раскрыта сеть по перепродаже использованных презервативов
Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Красное вино затопило испанский завод
В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»
Volkswagen представил в России обновленный Tiguan
Дебют нового Kia Sorento X-Line в РФ состоится 5 октября
Российский военный фрегат и грузовое судно столкнулись у берегов Дании
Собянин ответил на вопросы горожан по ситуации с коронавирусом
На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
Атоммаш отгрузил корпус реактора для первой строящейся АЭС в Турции
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
Россия увидела признаки постановки в деле Навального
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
Еще пять человек задержаны после нападения в Париже
Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей
Уникальную опреснительную установку возведут в Крыму
Истребитель Су-27 был поднят на перехват двух американских бомбардировщиков B-52H, приближавшихся к границам РФ над Балтийским морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.В источнике
Подробнее о событии