Армия и оружие
РИА НовостиСу-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Система ПВО Южного военного округа обнаружила самолеты-разведчики ВВС США над нейтральными водами Черного моря, сообщает Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что дежурные силы ПВО своевременно выявили действия американских военных.
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Общество
Ростуризм: С 1 июля туристов смогут принимать 67 регионов РФ
С 1 июля инфраструктура въездного туризма начнет работу в 67 регионах страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Российская газета 15:47
Авто
Tesla оказалась на последнем месте в рейтинге качественных автомобилей
Новичок рейтинга – Tesla – сразу заняла последнее, 32-е место с 250-ю жалобами на 100 автомобилей.
Автоновости дня 05:20
Музыка
«Калаш да корона». Группа ДДТ выпустила новый клип «Мертвый человек»
ИА Красная Весна 15:17
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Шоу-бизнес
Журнал Forbes назвал 40 успешных россиян до 40 лет
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 05:41
Футбол
«Оренбургу» засчитают техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Поединок «Оренбург» «Краснодар» отменен из-за вспышки коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 14:22
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада Победы в Калининграде наградили
Накануне стало известно, что Носатов остался приятно впечатлен выдержкой и самообладанием девушки, которая, потеряв туфлю во время парада, продолжила маршировать и сохранила стройность колонны.
Журналистская правда вчера в 08:00
Футбол
«Зенит» благодаря двум реализованным пенальти обыграл «Крылья Советов»
В матче 24-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле переиграл "Крылья Советов" - 2:1.
Российская газета 16:08
Общество
Минтруд не поддержал идею выплат 10 тысяч рублей на детей 16 и 17 лет
Минтруд не поддержал идею распространить единовременную выплату в 10 тыс. рублей на детей 16 и 17 лет, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском 15:25
Политика
Косово отказалось от участия в Вашингтоне в переговорах с Сербией
Напомним: накануне президенту Косово Хашиму Тачи в Гааге предъявили обвинение в военных преступлениях в 1998–1999 годах.
МонаВиста вчера в 05:53
Происшествия
Spiegel сообщил о подозрительном Романе из Санкт-Петербурга
Как сообщает Spiegel, следователи допускают, что к преступлению причастен россиянин Роман Д. из Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 13:16
Политика
Сенаторы США предложили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона
Американские сенаторы от демократов и республиканцев Крис Ван Холлен и Марко Рубио подготовили поправку в проект оборонного бюджета США, содержащую новые санкции против России.
Коммерсантъ 16:42
Происшествия
Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца
Кировский районный суд Екатеринбурга признал незаконным полицейский обыск дома у 27-летнего Владимира Таушанкова, который был убит 31 мая при штурме квартиры, после того как его заподозрили в разбое из-за хищения обоев из строительного магазина.
РБК вчера в 05:33
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Игры
Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077
На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей вчера в 19:31
Кино
Disney разрабатывает новых «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби
Игромания.ру 15:15
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
На фоне возросших экономических и геополитических угроз глобальные инвесторы будут более осторожными, учитывая, что многие рисковые активы находятся недалеко от докризисных уровней.
Российская газета 24 июня в 23:00
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области приняли решение продлить введённый в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
RT на русском 11:37
Общество
Мэрия Москвы отказала «Левому фронту» в проведении акции 4 июля
Мэрия Москвы не согласовала акцию "Левого фронта" 4 июля в гайд-парке в Сокольниках, поскольку в городе любые публичные мероприятия запрещены из-за коронавируса.
Интерфакс 10:12
Шоу-бизнес
Моргенштерн снял штаны на вечеринке в честь дня рождения Егора Крида
Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида.
News.ru 01:38
Общество
В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы
АиФ Санкт-Петербург 09:35
Общество
Особое мнение: Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев, экономист, директор Центра исследований постиндустриального общества, был сегодня гостем программы "Особое мнение".
Эхо Москвы 14:54
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Накануне Асмус сообщила в соцсети, что они не принимают участия в шоу Comment Out.
Evo-rus.com 09:09
Футбол
Ахмат — Сочи 1:1
Чемпионат 12:57
Здоровье
Воронежский губернатор заявил о стабилизации эпидобстановки в регионе
Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией.
Обозреватель Врн 02:03
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Калининградом возобновится 1 июля
Железнодорожное сообщение с Калининградом, приостановленное из-за коронавируса, будет возобновлено 1 июля.
Известия 05:34
Игры
Авторы «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» выпустили обновление впервые за 13 лет
Для «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» вышла бета-версия патча pre 1.0007 — это первое официальное обновление игры за последние 13 лет.
CyberSport.ru 12:50
Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа
Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27