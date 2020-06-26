Российская система ПВО обнаружила американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны. На перехват вылетел истребитель Су-30. В последнее время такие инциденты происходят все чаще.

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

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