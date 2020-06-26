Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСу-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Российская система ПВО обнаружила американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны. На перехват вылетел истребитель Су-30. В последнее время такие инциденты происходят все чаще.
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Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем

РБК15:11

Российские военные обнаружили самолёты-разведчики США над Чёрным морем

Говорит Москва14:44

Опубликованы кадры перехвата истребителем Су-30 самолетов-разведчиков ВВС США над Черным морем

ТК Звезда14:13

Су-30 вылетал на перехват самолетов-разведчиков США над нейтральными водами Черного моря

ТАСС14:32

Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем

RT на русском14:27

Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем

РЕН ТВ14:13

Су-30 перехватил самолеты-разведчики ВВС США над Черным морем

РИА Новости14:36
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
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