Армия и оружие
Газета.RuСу-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Российская система ПВО обнаружила американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны. На перехват вылетел истребитель Су-30. В последнее время такие инциденты происходят все чаще.
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Гаджеты
OnePlus представила свой самый дешевый телевизор
Деловое.ТВ 11:20
Общество
США хотят купить Ericsson для борьбы с Huawei
Есть много способов, таких как предоставление средств, юридическая поддержка и налоговые льготы для таких компаний, как Ericsson и Nokia.
iXBT.com 21:08
Политика
Грызлов заявил о диалоге Киева и Донбасса по закону об особом статусе
Грызлов напомнил, что основной задачей минских договоренностей является наделение Донбасса особым статусом, закрепленным в Конституции Украины.
РБК вчера в 15:50
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Общество
Похолодание надвигается на Ивановскую область к следующей неделе
Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
Известно.ру 15:12
Общество
Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую
Российский продюсер Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 11:54
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн остался без штанов на дне рождения у Егора Крида
В числе гостей на дне рождения у Крида были такие знаменитости, как Наталья Рудова, Юлианна Караулова и 22-летний рэпер Алишер Моргенштерн, который пришел на вечеринку в сопровождении своей девушки.
Bimru.ru 07:53
Общество
Экономист заявил о возможном продлении выплат для семей с детьми
Возможно, к сентябрю семьи с детьми смогут получить еще по десять тысяч рублей выплат.
URA.Ru 24 июня в 01:44
Экономика
Эксперт назвал выгодную альтернативу банковским вкладам
«Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.
Телеканал 360° 20:10
Наука
Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами
В ходе исследования ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, переданный насекомому через зараженную кровь, не способен к дальнейшему размножению и передаче.
REGNUM 13:23
Шоу-бизнес
Харламов заявил, что известие о разводе с Асмус не было розыгрышем
Гарик Харламов заявил, что известие о его разводе с женой Кристиной Асмус не является розыгрышем, как ранее писали СМИ.
Общественная служба новостей вчера в 03:45
Шоу-бизнес
Екатерина Климова стала еще моложе благодаря правильному макияжу
Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
RuNews24.ru 02:00
Футбол
«Шахтер» Д — «Заря». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Украины 27 июня 2020 года
«Заря» «Заря» ведет борьбу за медали чемпионата Украины — команда претендует на серебро или как минимум бронзу.
LiveSport.ru 04:30
Хоккей
Защитник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо»
24-летний воспитанник системы «Ак Барса» продолжит карьеру в «Торпедо». Речь идет о защитнике Марке Марине.
Казанские ведомости 14:13
Общество
Актер отказался озвучивать персонажа из «Гриффинов» из-за цвета кожи
Актер Майк Генри, который был голосом Кливленда Брауна из «Гриффинов», отказался от озвучки этого персонажа.
Lenta.ru 20:41
Кино
Первый трейлер сериала-антиутопии «Дивный новый мир» показали в Сети
Народные новости 20:33
Кино
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Свободная Пресса 20:24
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
Культура
27 июня случится апокалипсис: что еще известно о третьем сезоне сериала «Тьма»
Во втором сезоне сериала выяснилось, что 27 июня 2020 года случится глобальная катастрофа и начнется "завершающий цикл".
Толк вчера в 20:47
Кино
Авторы «Соника в кино» снимут сериал по лучшей игре 2019 года
Российская газета 14:55
Футбол
Мбаппе: уход Диарра и Буффона из «ПСЖ» повлиял на меня
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал, как на него повлиял уход Лассаны Диарры и Джанлуиджи Буффона из парижского клуба.
Чемпионат 17:53
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ вчера в 10:00
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00