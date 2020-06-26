Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСу-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Российская система ПВО обнаружила американские самолеты-разведчики над нейтральными водами Черного моря, сообщили в Минобороны. На перехват вылетел истребитель Су-30. В последнее время такие инциденты происходят все чаще.
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Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем

РБК15:11

Опубликованы кадры перехвата истребителем Су-30 самолетов-разведчиков ВВС США над Черным морем

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