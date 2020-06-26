Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuСу-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Система противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа обнаружила над нейтральными водами Черного моря самолеты-разведчики американских ВВС, сообщает Минобороны. Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно выявили действия военных Соединенных Штатов.
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Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

РИА Новости14:36

Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем

РБК15:11

Российские военные обнаружили самолёты-разведчики США над Чёрным морем

Говорит Москва14:44

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

Газета.Ru16:59

Су-30 вылетал на перехват самолетов-разведчиков США над нейтральными водами Черного моря

ТАСС14:32

Су-30 подняли для перехвата самолётов-разведчиков США над Чёрным морем

RT на русском14:27

Российский Су-30 сопроводил самолеты-разведчики США над Черным морем

РЕН ТВ14:13
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Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда

Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
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Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет

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За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом

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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
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Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
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Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

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В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса

Российская газета 12:13
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Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене

Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

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Общество

Деревня в Италии предлагает туристам бесплатное размещение

Власти итальянского региона Молизе предлагают туристам бесплатный отдых в деревушке Сан Джованни.
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Футбол

Зенит — Крылья Советов 2:1

В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
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Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»

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Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
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Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу

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Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК

Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
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Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
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В Казахстане носителей COVID-19 контролируют 465 мобильных бригад

Для контроля распространения коронавируса в медицинских учреждениях Казахстана создано 465 мобильных групп медиков.
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МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%

Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
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Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео

РБК вчера в 18:03
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Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго

Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
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Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США

Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Происшествия

В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

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В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы

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Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция

В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
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Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета

Любовь к «пузырящейся сладости» может привести к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.
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В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
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