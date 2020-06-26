Армия и оружие
Газета.RuСу-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Система противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа обнаружила над нейтральными водами Черного моря самолеты-разведчики американских ВВС, сообщает Минобороны. Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно выявили действия военных Соединенных Штатов.
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Общество
Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда
Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ведомости 14:58
Общество
Мишустин утвердил выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
МИР 24 06:00
Общество
За сутки в Москве скончались 20 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.
Интерфакс 16:14
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Кино
Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского «Чернобыль»
Кино-Панк вчера в 13:17
Экономика
ВТБ в мае увеличил запасы золота на 5,4 тонны
Запасы драгметаллов на балансе ВТБ в мае 2020 года выросли в пересчете на золото на 5,4 тонны и составили на начало июня 56,4 тонны.
Интерфакс вчера в 11:18
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно
Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета 09:53
Политика
Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей
RT на русском 10:26
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону пассажира без маски сняли с рейса
Российская газета 12:13
Экономика
Эксперт спрогнозировал, какая валюта сменит доллар на мировой арене
Васильев полагает, что стратегия выхода Штатов из-под ограничительных мер выглядит гораздо хуже, чем у других государств.
Evo-rus.com 15:01
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ 06:00
Общество
Деревня в Италии предлагает туристам бесплатное размещение
Власти итальянского региона Молизе предлагают туристам бесплатный отдых в деревушке Сан Джованни.
15-news.ru 15:27
Футбол
Зенит — Крылья Советов 2:1
В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».
RT на русском 15:27
Политика
Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях
Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru 14:01
Футбол
Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
RT на русском 02:57
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Кино
Премьеру «Довода» режиссера Кристофера Нолана перенесли на 12 августа
Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана Довод, который будет выпущен в августе.
iReactor 06:24
Происшествия
Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой
В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru 12:04
Здоровье
В Казахстане носителей COVID-19 контролируют 465 мобильных бригад
Для контроля распространения коронавируса в медицинских учреждениях Казахстана создано 465 мобильных групп медиков.
ИА Красная Весна 02:54
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России в 2020 году до 6,6%
Обновленный прогноз МВФ пессимистичнее официальных российских оценок: ЦБ РФ ждет падения ВВП в 2020 году в диапазоне 4-6%, Минэкономразвития - на 5%.
Интерфакс 24 июня в 09:06
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
РБК вчера в 18:03
Происшествия
Полиция сообщила о шести пострадавших после нападения в Глазго
Шесть человек получили ранения и были госпитализированы в результате нападения в центре Глазго в Шотландии.
Известия 11:15
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Общество
В выходные в Петербурге закроют часть побережья Финского залива и Невы
АиФ Санкт-Петербург 09:35
Общество
Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция
В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно.
Известия 10:49
Здоровье
Врач-эндокринолог сообщила о первом признаке сахарного диабета
Любовь к «пузырящейся сладости» может привести к развитию инсулинорезистентности и сахарного диабета.
Live24 16:08
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 00:56