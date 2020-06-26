Система противовоздушной обороны (ПВО) Южного военного округа обнаружила над нейтральными водами Черного моря самолеты-разведчики американских ВВС, сообщает Минобороны. Как отметили в ведомстве, дежурные силы ПВО своевременно выявили действия военных Соединенных Штатов.

Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем

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